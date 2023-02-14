Глава Пентагона заверил в помощи Украине для весеннего контрнаступления

Страны-партнеры окажут украинским защитникам помощь для проведения весеннего контрнаступления и будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 14 февраля, пишет "Укринформ".

"Эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем долго поддерживать борьбу Украины за свободу и поможем Украине продвинуться вперед во время весеннего контрнаступления", - отметил он.

Остин отметил, что страны-участники Контактной группы совместно и срочно передадут Украине обещанную поддержку.

Напомним, 14 февраля в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что главными вопросами повестки дня являются, в частности, защита украинского неба и развитие "танковой коалиции".