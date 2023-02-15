Премьер Швеции прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 15 февраля, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", - написал глава государства в своем Facebook.

Это первый визит Кристерссона в Украину в должности премьер-министра. Магдалена Андерссон, которую он заменил в должности, посетила Украину в 2022 году.

Накануне о визите Кристерссон в Киев не сообщалось, поэтому детали тем переговоров премьера Швеции с украинским президентом неизвестны.

В то же время, недавно парламент Швеции одобрил предложенные правительством изменения в госбюджет, которые предусматривают передачу Украине нового пакета военной помощи.

До этого, в январе, правительство страны объявило о планах предоставить Украине САУ Archer и противотанковое оружие, а в декабре Швеция выделила 19,2 млн долларов на поддержку обороны Украины.