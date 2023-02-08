Парламент Швеции одобрил передачу Украине военной помощи почти на €400 миллионов

Парламент Швеции 8 февраля одобрил предложенные правительством изменения в госбюджет, предусматривающие передачу Украине вооружения на сумму до 4,349 миллиарда крон (по курсу НБУ - 382 миллиона евро, или почти 15 миллиардов гривен).

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Как говорится в сообщении шведского парламента, решение вступит в силу 13 февраля. Речь идет о безвозмездной передаче военной техники, без которой местные вооруженные силы могут обойтись в течение определенного времени.

Пакет включает в себя боевые машины пехоты Stridsfordon 90 (CV 90) с боеприпасами, ручные противотанковые ракеты Robot 57 (более известные как NLAW), автоматические винтовки, гранатометы с боеприпасами, противотанковые боеприпасы и оборудование для разминирования.

Напомним при этом, что ранее, помимо противотанкового оружия и БМП, Швеция планировала передать Украине и самоходные артиллерийские установки Archer. О решении предоставить их было объявлено по итогам Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 20 января.

В ноябре Швеция объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на 3 миллиарда крон (ныне это 264 миллиона евро), а до того - суммарно на 2 миллиарда крон. В декабре было дополнительно выделено еще 200 миллионов крон.