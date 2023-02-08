Парламент Швеції схвалив передачу Україні військової допомоги майже на €400 мільйонів

Парламент Швеції 8 лютого схвалив запропоновані урядом зміни до держбюджету, які передбачають передачу Україні озброєння на суму до 4,349 мільярда крон (за курсом НБУ – 382 мільйони євро, або майже 15 мільярдів гривень).

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Як йдеться у повідомленні шведського парламенту, рішення набуде чинності 13 лютого. Йдеться про безоплатну передачу військової техніки, без якої місцеві збройні сили можуть обійтися протягом певного часу.

Пакет включає бойові машини піхоти Stridsfordon 90 (CV 90) з боєприпасами, ручні протитанкові ракети Robot 57 (більш відомі як NLAW), автоматичні гвинтівки, гранатомети з боєприпасами, протитанкові боєприпаси та обладнання для розмінування.

Нагадаємо, що раніше, крім протитанкової зброї та БМП, Швеція планувала передати Україні та самохідні артилерійські установки Archer. Про рішення надати їх було оголошено за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 20 січня.

У листопаді ж Швеція оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на 3 мільярди крон (нині це 264 мільйони євро), а до того – сумарно на 2 мільярди крон. У грудні додатково було виділено ще 200 мільйонів крон.