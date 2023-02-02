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Україна отримала від Швеції 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
В Україну надійшло 46 вантажів з 570 тоннами гуманітарної допомоги від Швеції для потреб енергетики. Серед обладнання - генератори та трансформатори.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Росіяни нещадно обстрілюють об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі наших міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи і повертають в домівки українців світло та тепло", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко та подякував Швеції за надану допомогу.
Серед обладнання від шведських партнерів - генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у Польщі 26 січня відкрили енергетичний хаб rescEU, який стане логістичним центром для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні.