Украина получила от Швеции 570 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры

В Украину поступило 46 грузов с 570 тоннами гуманитарной помощи от Швеции для нужд энергетики. Среди оборудования – генераторы и трансформаторы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Россияне беспощадно обстреливают объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако благодаря помощи наших международных партнеров энергетики быстрее проводят восстановительные работы и возвращают в дома украинцев свет и тепло", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко и поблагодарил Швецию за оказанную помощь.

Среди оборудования от шведских партнеров – генераторы, силовые трансформаторы, накопители электроэнергии, осветительные башни.

Напомним, в Польше 26 января открыли энергетический хаб rescEU, который станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине.