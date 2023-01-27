В Польше открыли энергетический хаб для поставок генераторов в Украину

В Польше 26 января открыли энергетический хаб rescEU, который станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине.

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Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что хаб позволит значительно увеличить объем безвозмездной энергетической помощи для Украины.

"Этот европейский хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять свои пожертвования, а Европейский Союз предоставит полное финансирование транспортных услуг для доставки помощи из хаба в Украину", - говорится в сообщении.

Хаб используется для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать поставки электроэнергии в разгар умышленных российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Генераторы, поставляемые из ЕС, могут быть разной мощности: от небольших, способных обеспечить электроэнергией отдельные домохозяйства, до более мощных моделей, пригодных для обеспечения работы общественных объектов и жизненно важных коммунальных услуг, таких как больницы и центральные тепловые пункты.



Кроме того, ЕС выделил Польше 114 миллионов евро на приобретение генераторов для обеспечения энергетического резерва rescEU. В качестве первого шага в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов из польского резерва rescEU в дополнение к 1400 генераторам и миллионам единиц энергетического оборудования, которые были уже отправлены через Механизм гражданской защиты ЕС .

"Открывая новый энергетический хаб rescEU для других доноров, мы можем значительно увеличить объем безвозмездной энергетической помощи для Украины в самый тёмный для нее час. Я хочу поблагодарить Польшу за активную позицию и лидерство. С первого дня войны мы работали бок о бок с польскими властями для обеспечения быстрой и организованной поставки жизненно необходимой помощи со всей Европы в Украину", - отметил комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич

With 🇵🇱 PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to 🇺🇦.



As Russia continues to deliberately attack civilian targets,

this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) January 26, 2023

Отметим, с 12 ноября по 31 декабря 2022, когда от уплаты НДС и въездной пошлины были освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары, в Украину завезли 2,16 млн штук электрических аккумуляторов.