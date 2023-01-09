В Україну завезли понад 2 млн електричних акумуляторів за "пільговими умовами"

З 12 листопада по 31 грудня 2022 року, коли від сплати ПДВ та в’їзного мита були звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари, до України завезли 2,16 млн штук електричних акумуляторів.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі.

Загальна сума імпорту електричних акумуляторів за час дії пільгових умов на ввезення становить 82,2 млн доларів США. За листопад завели 266,5 тис штук, за грудень — 1,89 млн штук.

Зауважимо, що категорія електричних акумуляторів дуже широка: від powerbank до EcoFlow.

Щодо трансформаторів, то з 12 листопада по 31 грудня їх завезли в Україну 20,6 тис штук на загальну суму 11,3 млн доларів США.

За листопад завезли лише 3 тисячі трансформаторів, за грудень — 17,5 тис штук.

Кількість акумуляторів та трансформаторів, про які повідомляє Железняк, — це саме ті, що були імпортовані за "пільговими умовами". При цьому число не включає гуманітарну допомогу. Партнери, і не тільки західні, регулярно передають України обладнання для поліпшення ситуації в енергетиці.

Зокреме, нещодавно, ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн. Про те, що Об’єднані Арабські Емірати передадуть Україні загалом 2500 генераторів за програмою гуманітарної підтримки, було відомо наприкінці грудня.

Також Україна отримує електрообладнання від держав, що раніше були в складі СРСР, а саме Казахстану та Азербайджану.