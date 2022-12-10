Азербайджан передав Україні партію трансформаторів та генераторів

Уряд Азербайджану передав Україні у вигляді гуманітарної допомоги електрообладнання: трансформатори та генератори. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

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Чотири вантажівки із першою частиною гуманітарної допомоги вирушила в суботу, 10 грудня. Азербайджан відправив до України 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Вага вантажу становить 52,2 тонни.

Загалом цього разу Азербайджан надасть Україні основне електрообладнання на суму близько 1 млн 422 тисяч манатів (837 тисяч доларів США).

Зазначається, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, вже становить близько 30 мільйонів манатів (близько 17,7 млн доларів). Зокрема, країна допомогла повністю відновити школу №12 імені Заріфи Алієвої в Ірпені, а близько 90 українських дітей, які постраждали від війни, проходять в Азербайджані медичну та соціально-психологічну реабілітацію.

Раніше стало відомо, що Україна звернулася до країн колишнього Радянського Союзу по допомогу з енергообладнанням, в тому числі до Азербайджану.