Казахстан шукає шляхи експорту урану в обхід РФ - Reuters 

Національна атомна компанія "Казатомпром" працює над збільшенням потужностей свого альтернативного судноплавного маршруту, який обходить економічну зону Росії, щоб зменшити ризики від можливих санкцій. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

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"Однак Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут (TITR), який компанія успішно використовує як альтернативний маршрут з 2018 року, допомагає знизити ризик недоступності основного маршруту з будь-якої причини", — йдеться в повідомленні компанії.

TITR пролягає з Казахстану через Каспійське море до Азербайджану, а потім до Грузії, звідки продукцію можна доставляти через чорноморські порти.

"Казатомпром" має затверджену річну квоту, яка дозволяє йому відвантажувати в цілому до 3500 тонн урану зі своїх казахстанських шахт через TITR. Для порівняння: "Казатомпром" і його спільні підприємства в третьому кварталі 2022 року видобули близько 5400 тонн.

Раніше стало відомо, що Казахстан має намір диверсифікувати маршрути експорту своєї нафти після того, як російська влада зупинила роботу терміналів у Новоросійську, через які на закордонні ринки йшли десятки мільйонів тонн сировини, видобутої в Казахстані.

Зазначимо також, що у Алматы поступово формується позиція щодо російсько-української війни. Зокрема, президент Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані "Л/ДНР".

Крім того, Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.