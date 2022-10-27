Казахстан ищет пути экспорта урана в обход РФ - Reuters

Национальная атомная компания "Казатомпром" работает над увеличением мощностей своего альтернативного судоходного маршрута, обходящего экономическую зону России, чтобы уменьшить риски от возможных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Однако Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR), успешно используемый компанией в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, помогает снизить риск недоступности основного маршрута по какой-либо причине", — говорится в сообщении компании.

TITR лежит из Казахстана через Каспийское море в Азербайджан, а затем в Грузию, откуда продукцию можно доставлять через черноморские порты.

"Казатомпром" имеет утвержденную годовую квоту, позволяющую ему отгружать в общей сложности до 3500 тонн урана из своих казахстанских шахт через TITR. Для сравнения: Казатомпром" и его совместные предприятия в третьем квартале 2022 года добыли около 5400 тонн.

Ранее стало известно, что Казахстан намерен диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти после того, как российские власти остановили работу терминалов в Новороссийске, через которые на зарубежные рынки шли десятки миллионов тонн сырья, добытого в Казахстане.

Отметим также, что у Алматы постепенно формируется позиция по поводу российско-украинской войны. В частности, президент Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые "Л/ДНР".

Кроме того, Казахстан не будет нарушать западные санкции против России.