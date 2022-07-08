Казахстан выходит из соглашения СНГ о валютном комитете

Президента Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выходе Казахстана из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете, передает корреспондент агентства. Об этом сообщает Zonakz.

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"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", — сказано в документе уже вступившем в силу.

Этот комитет создавали для усиления сотрудничества стран СНГ в области валютно-платежных и кредитных отношений, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников организаций.

Комитат также работал над совершенствованием валютного законодательства, затрагивающего расчетные и кредитные отношения между странами СНГ. В Казахстане пока не уточнили причину выхода из данного соглашения.

Отметим, что Кремель официально считает Казахстан своим союзником, однако после начала полномасштабной войны в Украине Нур-Султан доступно дал понять, что не собирается поддерживать страну-агрессора.

Например, накануне Казахстан заявил, что намерен наладить поставки нефти в обход России. До этого Токаев заявил, что его страна не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики. В добавок к этому Казахстан не будет нарушать западные санкции против России.