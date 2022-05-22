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Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и РФ отменено
Верховная Рада на заседании 22 мая отменила несколько соглашения с СНГ. В частности, законом №0146 депутаты денонсировала соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения.
Депутат Ярослав Железняк в своем Telegtram-канале сообщил, что решение поддержали 292 народных депутата.
"Это еще один удар по экономическим отношениям с РФ. Теперь доходы, полученные в стране-агрессоре, будут облагаться налогом и в Украине", — отметил депутат.
Кроме того, Рада 287 голосами поддержала выход Украины из соглашения по СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Также парламент принял законы, которые предусматривают выход Украины из соглашения по СНГ о совместном аграрном рынке (287 голосов), и выход из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Отечественной войне (274).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения инициировал Кабмин. Как отмечали в правительства, цель законопроекта – денонсация международного соглашения с государством-агрессором в связи с введением в Украине военного положения и для обеспечения защиты национальных интересов и национальной безопасности Украины.