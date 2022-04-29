Кабмин инициирует денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения

Кабинет министров намерен внести в Верховную Раду законопроект о денонсации соглашения между правительствами России и Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба правительства, документ был утвержден на заседании 29 апреля.

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"Цель законопроекта – денонсация международного соглашения с государством-агрессором в связи с введением в Украине военного положения и для обеспечения защиты национальных интересов и национальной безопасности Украины", - указывают в правительстве.

В Кабмине отмечают, что денонсация соглашения приведет к недопущением пополнения бюджета страны-агрессора через предоставление Украиной льготных условий налогообложения для резидентов РФ, осуществляющих деятельность в Украине.

После денонсации соглашения ко всем доходам резидентов России, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения – 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготных ставок, установленных соглашением (5% – на дивиденды, 10% или 0% – на проценты, 10% – на роялти).

Также этот шаг позволит избежать потерь для бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в России резидентами Украины, осуществляющими деятельность в РФ. Помимо этого, денонсация соглашения освободит Украину от взятых на себя обязательств по обмену с РФ информацией по налоговым вопросам.

Отметим, что соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией было подписано 8 февраля 1995 года и ратифицировано Радой 6 октября того же года.

Напомним также, что недавно украинский парламент принял закон, которым разрешил конфискацию имущества граждан России в Украине, а также лиц, отрицающих или поддерживающих ее агрессию против Украины.