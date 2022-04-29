Кабмін ініціює денонсацію угоди з Росією про уникнення подвійного оподаткування

Кабінет міністрів має намір внести до Верховної Ради законопроект про денонсацію угоди між урядами Росії та України про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна та попередження ухилень від сплати податків. Як повідомляє прес-служба уряду, документ було затверджено на засіданні 29 квітня.

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"Мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України", - вказують в уряді.

У Кабміні зазначають, що денонсація угоди призведе до недопущення поповнення бюджету країни-агресора через надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів РФ, які здійснюють діяльність в Україні.

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Після денонсації угоди до всіх доходів резидентів Росії, отриманих із джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування – 15%, встановлену Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених угодою (5% – на дивіденди, 10% або 0% – на відсотки, 10% - на роялті).

Також цей крок дозволить уникнути втрат для бюджету України через зарахування податку, сплаченого у Росії резидентами України, які здійснюють діяльність у РФ. Крім цього, денонсація угоди звільнить Україну від взятих на себе зобов'язань щодо обміну з РФ інформацією з податкових питань.

Зазначимо, що угода про уникнення подвійного оподаткування з Росією була підписана 8 лютого 1995 року та ратифікована Радою 6 жовтня того ж року.

Нагадаємо також, що нещодавно український парламент прийняв закон, яким дозволив конфіскацію майна громадян Росії в Україні, а також осіб, які заперечують чи підтримують її агресію проти України.