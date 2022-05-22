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Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та РФ скасована

Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та РФ скасована

Верховна Рада на засіданні 22 травня скасувала кілька угод із СНД. Зокрема, законом №0146 депутати денонсували угоду між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування.

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Депутат Ярослав Железняк у своєму Telegtram-каналі повідомив, що рішення підтримали 292 народних депутати.

"Це ще один удар по економічних відносинах з РФ. Тепер доходи, отримані у країні-агресорі, будуть оподатковуватись і в Україні", - зазначив депутат.

Крім того, Рада 287 голосами підтримала вихід України з угоди щодо СНД у боротьбі з незаконною міграцією. Також парламент ухвалив закони, які передбачають вихід України з угоди щодо СНД про спільний аграрний ринок (287 голосів), та вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність та героїзм народів СНД у Вітчизняній війні (274).

Нагадаємо, денонсацію угоди з Росією про уникнення подвійного оподаткування ініціював Кабмін. Як зазначали в уряді, мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України.

Автор:
Віта Молодан