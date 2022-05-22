Угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та РФ скасована

Верховна Рада на засіданні 22 травня скасувала кілька угод із СНД. Зокрема, законом №0146 депутати денонсували угоду між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування.

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Депутат Ярослав Железняк у своєму Telegtram-каналі повідомив, що рішення підтримали 292 народних депутати.

"Це ще один удар по економічних відносинах з РФ. Тепер доходи, отримані у країні-агресорі, будуть оподатковуватись і в Україні", - зазначив депутат.

Крім того, Рада 287 голосами підтримала вихід України з угоди щодо СНД у боротьбі з незаконною міграцією. Також парламент ухвалив закони, які передбачають вихід України з угоди щодо СНД про спільний аграрний ринок (287 голосів), та вихід з угоди про увічнення пам'яті про мужність та героїзм народів СНД у Вітчизняній війні (274).

Нагадаємо, денонсацію угоди з Росією про уникнення подвійного оподаткування ініціював Кабмін. Як зазначали в уряді, мета законопроекту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України.