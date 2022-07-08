Казахстан виходить із угоди СНД про валютний комітет

Президента Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про вихід Казахстану з угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет, повідомляє кореспондент агентства. Про це повідомляє Zonakz.

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"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, укладеної у Мінську 25 жовтня 2013 року", - сказано в документі, що вже набув чинності.

Цей комітет створювали для посилення співробітництва країн СНД у галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, розвитку форм та методів координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць організацій.

Комітат також працював над удосконаленням валютного законодавства, що стосується розрахункових та кредитних відносин між країнами СНД. У Казахстані поки що не уточнили причину виходу з цієї угоди.

Зазначимо, що Кремель офіційно вважає Казахстан своїм союзником, проте після початку повномасштабної війни в Україні Нур-Султан дав зрозуміти, що не збирається підтримувати країну-агресора.

Наприклад, напередодні Казахстан заявив, що має намір налагодити постачання нафти в обхід Росії. До цього Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме так звані Донецьку та Луганську народні республіки. На додаток до цього Казахстан не порушуватиме західні санкції проти Росії.