Масштабний збій авіасполучення у США: Трамп назвав винного

Президент Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в гальмуванні модернізації авіадиспетчерської системи США, що нібито призвело до масштабних зупинок авіарейсів в аеропортах. Він закликав Конгрес схвалити гроші на її повне оновлення.

Як пише Dilo, про це президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Адміністрація Байдена була катастрофою для Федерального управління цивільної авіації (FAA). Усе, чого вони торкалися, псувалося. Величезні гроші витрачалися нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була до їхнього приходу", - заявив Трамп.

Президент США підкреслив, що його команда має знання та план щодо систем управління повітряним рухом.

"Більшій частині нашої нинішньої системи управління повітряним рухом уже 50 років — це смішно! Ми вже розпочали роботу, але її треба виконати повністю за раз, а не крапля за краплею. Конгрес повинен це схвалити. Адміністрація Байдена відкинула це назад на роки!" — написав Трамп.

Він додав, що в разі швидкого фінансування нову систему створять ефективно, і вона стане "найкращою у світі".

У США третій день поспіль скасовують тисячі авіарейсів через масштабний збій

У Сполучених Штатах третій день поспіль тривають масові затримки та скасування авіарейсів. Лише 15 листопада проблема торкнулася понад 10 тисяч рейсів, повідомляє Reuters.

За даними сервісу FlightAware, 15 листопада американські авіакомпанії скасували понад 2300 рейсів, ще близько 7700 затримали. Напередодні ситуація була ще складнішою: перевізники скасували понад 6400 рейсів і затримали більш ніж 8 тисяч.

Найбільше постраждали JetBlue та American Airlines. Перша скасувала 28% своїх рейсів, друга — 17%.

Нагадаємо,13 листопада у США зупинили вильоти всіх рейсів через «надзвичайні обставини та з міркувань безпеки». У країні виникли проблеми зі зв’язком у системі управління повітряним рухом. Цей інцидент став найдовшою зупинкою авіасполучення США із часів терактів 11 вересня і призвів до колапсу в аеропортах.

За словами міністра транспорту США Шона Даффі, причиною збою стали старі технології управління повітряним рухом та перевантажені маршрутизатори. Він попередив, що збої ставатимуться і надалі, якщо систему повністю не оновити — на це, мовляв, треба 50 мільярдів доларів.