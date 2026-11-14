Авіасполучення США паралізував масштабний збій: вильоти зупинили по всій країні

У США масштабний збій у системах зв’язку та управління повітряним рухом призвів до загальнонаціональної зупинки вильотів приблизно на чотири години. Понад 6,6 тис. рейсів скасували, ще близько 8,6 тис. затримали.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило загальнонаціональну заборону на наземні операції після проблем із системами зв’язку в центрах управління повітряним рухом.

Обмеження скасували о 20:15 за східним часом, однак міністр транспорту США Шон Даффі попередив, що відновлення польотів відбуватиметься поступово.

За даними FlightRadar24, понад 6,6 тис. рейсів було скасовано, близько 8,6 тис. затримано. Ще близько 1,5 тис. рейсів уже скасували на наступний день.

Авіаційні аналітики очікують, що наслідки чотиригодинної зупинки можуть впливати на розклад авіакомпаній ще кілька днів.

Що стало причиною збою

За словами Даффі, проблеми почалися о 15:36, коли в центрах управління повітряним рухом виникла нестабільність у роботі радарів та систем зв’язку.

Комутатори та маршрутизатори системи були перевантажені даними й почали передавати некоректну інформацію, після чого систему вирішили відключити.

При цьому, за словами міністра, диспетчери жодного разу повністю не втрачали радарний контроль або зв’язок із літаками, що дозволило безпечно посадити тисячі бортів.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що наразі немає доказів кібератаки або втручання шкідливої системи штучного інтелекту.

Попередньо причину збою вважають технічною, однак розслідування триває.

Пізніше Президент США Дональд Трамп заявив, що загальнонаціональна зупинка вильотів у США, схоже, не пов'язана з кібератакою, а спричинена застарілим обладнанням.

США хочуть витратити $50 млрд на модернізацію

Даффі заявив, що інцидент вкотре продемонстрував проблеми застарілої системи управління повітряним рухом США.

Він закликав Конгрес виділити $50 млрд на її модернізацію.

Ще до збою Білий дім та Міністерство транспорту просили Конгрес погодити $30,1 млрд на оновлення аеропортів та інфраструктури управління повітряним рухом.

Збій став найтривалішим загальнонаціональним припиненням авіаруху у США з часу терактів 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, раніше американські авіакомпанії вже скорочували заплановані рейси на тлі інших проблем авіаринку, зокрема зростання вартості пального та операційних витрат.