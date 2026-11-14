Авиасообщение США парализовал масштабный сбой: вылеты остановили по всей стране

В США масштабный сбой в системах связи и управления воздушным движением привел к общенациональной остановке вылетов примерно на четыре часа. Более 6,6 тысяч рейсов отменили, еще около 8,6 тысяч задержали.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на наземные операции после проблем с системами связи в центрах управления воздушным движением.

Ограничение отменили в 20:15 по восточному времени, однако министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что возобновление полетов будет происходить постепенно.

По данным FlightRadar24, более 6,6 тыс. рейсов были отменены, около 8,6 тыс. задержаны. Еще около 1,5 тыс. рейсов уже отменено на следующий день.

Авиационные аналитики ожидают, что последствия четырехчасовой остановки могут влиять на расписание авиакомпаний еще несколько дней.

Что стало причиной сбоя

По словам Даффи, проблемы начались в 15.36, когда в центрах управления воздушным движением возникла нестабильность в работе радаров и систем связи.

Коммутаторы и маршрутизаторы системы перегружены данными и начали передавать некорректную информацию, после чего систему решили отключить.

При этом, по словам министра, диспетчеры ни разу полностью не теряли радарного контроля или связи с самолетами, что позволило безопасно посадить тысячи бортов.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что нет доказательств кибератаки или вмешательства вредной системы искусственного интеллекта.

Предварительно причину сбоя считают технической, однако расследование продолжается.

Позже Президент США Дональд Трамп заявил, что общенациональная остановка вылетов в США, похоже, не связана с кибератакой, а вызвана устаревшим оборудованием.

США хотят потратить $50 млрд на модернизацию

Даффи заявил, что инцидент еще раз продемонстрировал проблемы устаревшей системы управления воздушным движением США.

Он призвал Конгресс выделить $50 млрд на ее модернизацию.

Еще до сбоя Белый дом и Министерство транспорта просили Конгресс согласовать $30,1 млрд на обновление аэропортов и инфраструктуры управления воздушным движением.

Сбой стал продолжительным общенациональным прекращением авиадвижения в США со времени терактов 11 сентября 2001 года.

Напомним, ранее американские авиакомпании уже сокращали запланированные рейсы на фоне других проблем авиарынка, в том числе рост стоимости горючего и операционных расходов.