Авиабилеты могут подорожать из-за рекордных цен на топливо и риска его поставки

Авиакомпании могут повысить цены на билеты из-за подорожания авиационного горючего. Его стоимость примерно вдвое превышает уровень до войны с Ираном, а у перевозчиков меньше возможностей зафиксировать будущие расходы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Почему авиакомпании не могут зафиксировать цены

Горючее составляет 30–40% расходов авиакомпаний. Чтобы защититься от скачков цен , перевозчики используют хеджирование — сделки, позволяющие заранее зафиксировать стоимость горючего . Однако при высоких рыночных ценах такие сделки могут оказаться невыгодными, если впоследствии топливо подешевеет.

"Есть только один или два способа решить эту проблему: сократить расходы или повысить тарифы", - заявил гендиректор AirAsia Тони Фернандес.

В свою очередь гендиректор Ryanair Майкл О'Лири прогнозирует, что авиабилеты могут подорожать на 15–20%. По его словам, европейские авиакомпании, в том числе Ryanair, недостаточно защищены от высоких цен на горючее до лета 2027 года.

Как реагируют перевозчики

Finnair перестала заключать новые сделки для фиксации цен на топливо. Доля запрашиваемых потребностей компании в топливе на 2027 год составляет в среднем 34%.

Ryanair в сентябре сообщила о прекращении хеджирования. В то же время, компания зафиксировала цены примерно на 80% потребностей в реактивном топливе на финансовый год, который завершается в марте 2027 года.

Norwegian Air Shuttle, напротив, была вынуждена упразднить часть повышений тарифов после того, как клиенты отказывались платить больше.

Как изменяются цены на билеты

По последним приведенным официальным данным, в сентябре авиабилеты в ЕС подорожали на 5,8% в годовом исчислении, а в США — более чем на 20%.

Американские авиакомпании преимущественно не используют хеджирование горючего. В то же время Delta, United и Southwest в этом месяце снизили прогнозы прибыли или сообщили о результатах, на которые повлиял рост расходов на топливо.

Ранее сообщалось. что три крупнейших авиакомпании США - American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines - сокращают или пересматривают запланированные рейсы из-за роста цен на авиатопливо.