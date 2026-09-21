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Новости
Дата публикации

Европе грозит дефицит авиатоплива, несмотря на рост импорта из Южной Кореи

Airbus A320-214 авиакомпании Lufthansa
самолет Airbus A320-214 авиакомпании Lufthansa / Википедия

Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива в четвертом квартале, даже несмотря на то, что поставки из Южной Кореи в сентябре достигли самого высокого уровня с октября 2022 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Консалтинговая компания Energy Aspects прогнозирует, что в четвертом квартале в Европе будет наблюдаться дефицит реактивного топлива в размере 510 000 баррелей в день (81,08 млн л) , по сравнению с избытком в 18 000 баррелей в день в Соединенных Штатах и 419 000 регионе. Тенденция третьего квартала в целом такая же.

Поставки из Южной Кореи растут

В сентябре Южная Корея стала одним из источников авиатоплива для Европы. По данным Kpler, поставки составили 129 тыс. баррелей в день (20,51 млн л) – это самый высокий показатель с октября 2022 года. Аналогичные объемы приводит LSEG.

Европа также увеличила импорт из Нигерии, США и Канады после начала войны с Ираном, которая повлияла на поставки с Ближнего Востока.

"Поскольку ожидается, что континент все еще не хватит авиационного топлива, импорт в Европу продолжится", - сказал руководитель отдела сырьевых товаров Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик.

Как отмечают аналитики, цена на европейское дизельное топливо достигла высокого уровня, превышая цены на азиатских рынках, что делает экспорт в Европу более выгодным.

Запасы сокращаются

При этом запасы авиатоплива в нефтеперерабатывающем и хранилищном центре Амстердам-Роттердам-Антверпен за неделю до 10 сентября опустились до самого низкого уровня за семь лет.

В то же время производство авиатоплива в Южной Корее в июле достигло почти 13,89 млн баррелей (2,21 млрд л), что стало семилетним максимумом. Экспорт достиг высочайшего уровня за 3,5 года.

Переработка нефти в июле составила 2,7 млн баррелей в день (429,27 млн л) – на 16% больше, чем в июне.

Напомним, три крупнейших авиакомпании США - American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines - сокращают или пересматривают запланированные рейсы из-за роста цен на авиатопливо .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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