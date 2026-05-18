Европа не боится дефицита авиатоплива во время летнего сезона: как авиакомпании преодолели кризис

В авиационном и нефтеперерабатывающем секторах Европы уверены, что летний сезон пройдет без топливного кризиса. Благодаря накоплению внутренних запасов и активному наращиванию импорта, дефицита авиакеросина на континенте не ожидается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Ожидаемый дефицит удалось предотвратить благодаря максимальному наращиванию внутреннего производства, увеличению объемов импорта, а также привлечению правительствами стратегических резервов.

Как преодолевали кризис

Еще два месяца назад ситуация выглядела критической. В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) предупреждал, что у Европы осталось топлива примерно на шесть недель. На фоне паники цены на авиакеросин в Северной Европе взлетели до рекордно высоких $1904 за тонну .

Однако высокие цены стимулировали рынок быстрой адаптации. Сейчас стоимость топлива стабилизировалась на уровне около $1328 за тонну (хотя это все еще на 60% выше довоенного уровня).

Хотя летний пик путешествий остается серьезным испытанием для топливного сектора, представители нефтяных компаний считают маловероятным осуществление негативного прогноза МЭА по поводу недельного дефицита.

Испанская энергетическая группа Repsol перенастроила свои заводы для получения большего количества керосина из каждого барреля нефти, что позволило увеличить производство авиационного топлива на 20-25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Руководитель отдела нефтепереработки Repsol Антонио Местре подчеркнул, что подобные мероприятия внедрены специально для обеспечения летнего сезона в Испании, где традиционно наблюдается высокий спрос на перелеты, ради чего компания даже отсрочила плановые технические работы.

Португальская компания Galp также отчитывается о максимизации топливного производства и полном покрытии внутреннего потребления благодаря увеличению переработки и импортным контрактам.

Что делают авиакомпании

Крупнейшие европейские перевозчики уверяют, что летнее расписание движения в безопасности:

Глава компании Майкл О'Лири заявил, что у него "почти нет никаких опасений" по поводу поставок. British Airways и Air France: Подтвердили наличие достаточных резервов и контрактов на покрытие пиковых месяцев.

Подтвердили наличие достаточных резервов и контрактов на покрытие пиковых месяцев. Lufthansa подтвердила планы получить большую прибыль в 2026 году, несмотря на дорогое горючее. Компания рассматривает возможность внедрения дополнительных остановок для дозаправки на продолжительных рейсах в Азию и Африку.

Дополнительным фактором стабилизации стало незначительное снижение спроса на авиационное топливо в Европе во втором квартале — примерно на 2 процента, что оказалось значительно меньше начальных пессимистических прогнозов.

Летний "стресс-тест"

Несмотря на оптимизм, нефтеперерабатывающий сектор не торопится полностью расслабляться. По словам Лукаша Струпчевского, старшего трейдера польской компании Orlen, лето все равно станет серьезным стресс-тестом для всей глобальной системы энергетической безопасности.

Любые новые логистические сбои могут снова взбудоражить рынок, однако базовый сценарий для европейских путешественников остается положительным: самолеты будут летать без топливных перебоев.

Напомним, европейские авиакомпании входят в летний сезон с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Также несмотря на резкий рост оптовых цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, европейские потребители не спешат сокращать использование топлива. Признаков массового падения спроса в регионе практически не зафиксировано.

Европейские правительства быстро вернулись к налоговым льготам, что смягчает влияние оптовых цен на расходы конечного потребителя.