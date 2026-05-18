Європа не боїться дефіциту авіапалива під час літнього сезону: як авіакомпанії подолали кризу

В авіаційному та нафтопереробному секторах Європи впевнені, що літній сезон пройде без паливної кризи. Завдяки накопиченню внутрішніх запасів та активному нарощуванню імпорту, дефіциту авіагасу на континенті не очікується.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Очікуваний дефіцит вдалося відвернути завдяки максимальному нарощуванню внутрішнього виробництва, збільшенню обсягів імпорту, а також залученню урядами стратегічних резервів.

Як долали кризу

Ще два місяці тому ситуація виглядала критичною. У квітні голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) попереджав, що у Європи залишилося палива приблизно на шість тижнів. На тлі паніки ціни на авіагас у Північній Європі злетіли до рекордно високих $1904 за тонну.

Проте високі ціни стимулювали ринок до швидкої адаптації. Наразі вартість палива стабілізувалася на рівні близько $1328 за тонну (хоча це все ще на 60% вище за довоєнний рівень).

Хоча літній пік подорожей залишається серйозним випробуванням для паливного сектору, представники нафтових компаній вважають малоймовірним здійснення негативного прогнозу МЕА щодо кількатижневого дефіциту.

Іспанська енергетична група Repsol переналаштувала свої заводи задля отримання більшої кількості гасу з кожного бареля нафти, що дозволило збільшити виробництво авіаційного палива на 20-25 відсотків порівняно з минулим роком.

Керівник відділу нафтопереробки Repsol Антоніо Местре підкреслив, що такі заходи впроваджені спеціально для забезпечення літнього сезону в Іспанії, де традиційно спостерігається високий попит на перельоти, заради чого компанія навіть відтермінувала планові технічні роботи.

Португальська компанія Galp також звітує про максимізацію паливного виробництва та повне покриття внутрішнього споживання завдяки збільшенню переробки та імпортним контрактам.

Що роблять авіакомпанії

Найбільші європейські перевізники запевняють, що літній розклад руху у безпеці:

Ryanair: Очільник компанії Майкл О'Лірі заявив, що у нього "майже немає жодних побоювань" щодо поставок.

Підтвердили наявність достатніх резервів та контрактів для покриття пікових місяців. Lufthansa підтвердила плани отримати великий прибуток у 2026 році, попри дороге пальне. Компанія розглядає можливість впровадження додаткових зупинок для дозаправки на тривалих рейсах до Азії та Африки.

Підтвердили наявність достатніх резервів та контрактів для покриття пікових місяців. Lufthansa підтвердила плани отримати великий прибуток у 2026 році, попри дороге пальне. Компанія розглядає можливість впровадження додаткових зупинок для дозаправки на тривалих рейсах до Азії та Африки.

Додатковим фактором стабілізації стало незначне зниження попиту на авіаційне пальне в Європі у другому кварталі — приблизно на 2 відсотки, що виявилося значно меншим за початкові песимістичні прогнози.

Літній "стрес-тест"

Попри оптимізм, нафтопереробний сектор не поспішає повністю розслаблятися. За словами Лукаша Струпчевського, старшого трейдера польської компанії Orlen, літо все одно стане серйозним "стрес-тестом" для всієї глобальної системи енергетичної безпеки.

Будь-які нові логістичні збої можуть знову збурити ринок, проте базовий сценарій для європейських мандрівників залишається позитивним: літаки літатимуть без паливних перебоїв.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.

Також, попри різке зростання оптових цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, європейські споживачі не поспішають скорочувати використання палива. Ознак масового падіння попиту в регіоні наразі практично не зафіксовано.

Європейські уряди швидко повернулися до податкових пільг, що пом’якшує вплив оптових цін на витрати кінцевого споживача.