Європейців не лякає дорога нафта: чому попит на паливо в ЄС залишається високим

пальне
Європейці продовжують активно заправлятися / Depositphotos

Попри різке зростання оптових цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, європейські споживачі не поспішають скорочувати використання палива. Ознак масового падіння попиту в регіоні наразі практично не зафіксовано.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними консалтингової компанії Energy Aspects, поточне споживання нафтопродуктів (зокрема дизельного пального та бензину) у Європі відповідає середнім сезонним показникам за останні п'ять років.

Це відбувається на тлі значного здорожчання ресурсів через загрозу закриття Ормузької протоки — критично важливого транспортного вузла для світового енергоринку.

Державна підтримка 

Ключовим фактором стійкості попиту стала оперативна реакція європейських урядів.

Щоб захистити гаманці громадян від цінових шоків, країни ЄС почали активно застосовувати перевірені інструменти:

  • запровадження податкових пільг на пальне;
  • тимчасове зниження ставок ПДВ;
  • прямі субсидії для пом’якшення вартості літра пального на АЗС.

"Європейські уряди швидко повернулися до податкових пільг, що пом’якшує вплив оптових цін на витрати кінцевого споживача. Проте зворотним боком таких заходів є розбіжність між реальною роздрібною ціною та сигналами ринку", — пояснює Коен Весселс, керівник відділу попиту в Energy Aspects.

Дефіцит без компенсації

Раніше аналітики прогнозували, що висока вартість нафти змусить споживачів економити, що частково компенсувало б обмеження поставок через конфлікт з Іраном. 

Проте, "заморожений" попит створює додатковий тиск на ринок: пропозиція скорочується, а споживання не падає, що в перспективі може призвести до ще більшого дефіциту нафтопродуктів у світі.

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.

Автор:
Тетяна Бесараб