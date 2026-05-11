Україна знову імпортує пальне з Угорщини та Словаччини: вплив на ринок

Україна відновила імпорт пального з Угорщини та Словаччини, однак це не призведе до зміни цін на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це "Укрінформу" повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Вже відновили. На ціни це не вплине, адже там ми теж купуємо по ринковій вартості", - зазначив він.

Водночас експерт наголосив, що повернення імпорту з Угорщини та Словаччини підвищує стійкість українського ринку пального завдяки диверсифікації маршрутів постачання.

