Україна знову імпортує пальне з Угорщини та Словаччини: вплив на ринок

азс
Україна розширює маршрути постачання пального з ЄС / Depositphotos

Україна відновила імпорт пального з Угорщини та Словаччини, однак це не призведе до зміни цін на внутрішньому ринку. 

Як пише Delo.ua, про це "Укрінформу" повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Вже відновили. На ціни це не вплине, адже там ми теж купуємо по ринковій вартості", - зазначив він.

Водночас експерт наголосив, що повернення імпорту з Угорщини та Словаччини підвищує стійкість українського ринку пального завдяки диверсифікації маршрутів постачання.

Нагадаємо, світовий ринок нафти лихоманить через протистояння США та Ірану, що безпосередньо впливає на українські стели АЗС. Попри напружену ситуацію в Ормузькій протоці, українські водії отримали тимчасовий передих: ціни на бензин, дизель та автогаз демонструють падіння. Проте аналітики попереджають, що це затишшя може бути оманливим, а тренд на здешевлення — короткостроковим.

Автор:
Ольга Опенько