Украина снова импортирует горючее из Венгрии и Словакии: влияние на рынок

Украина возобновила импорт горючего из Венгрии и Словакии, однако это не приведет к изменению цен на внутреннем рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом "Укринформу" сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

"Уже восстановили. На цены это не повлияет, ведь там мы тоже покупаем по рыночной стоимости", – отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что возврат импорта из Венгрии и Словакии повышает устойчивость украинского рынка горючего благодаря диверсификации маршрутов поставок.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

Автор:
Ольга Опенько