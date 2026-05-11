Нефть дорожает после атак в Ормузском проливе: какими будут цены на украинских АЗС

Мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, что оказывает непосредственное влияние на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть подскочили после того, как США и Иран обменялись ударами. Но впоследствии они замедлили рост, поскольку трейдеры рассчитывают на паузу в боевых действиях, парализовавших судоходство в Ормужском проливе, по которому к конфликту шло около 20% мирового нефтяного трафика.

По состоянию на вечер пятницы, 8 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на июнь подешевели на $1,23 за баррель или на 1,23% — до $101,3 за баррель. Июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,61 или на 0,64% — до $101,9 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела примерно на 6%.

Аналитики отмечают, что рынок все острее реагирует на любые сигналы по поводу эскалации конфликта. В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за возможными мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном, пока не давшими ощутимого результата. Впрочем, по оценке Reuters, сейчас трейдеры ожидают, что соглашение между Ираном и США будет достигнуто.

Дизель и бензин дешевеют, но тренд может резко измениться

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизельного горючего в Украине демонстрировал стабильное снижение. По состоянию на 8 мая, по сравнению с 6 мая, средняя цена дизтоплива в стране снизилась на 3,26 грн/л — до 78,81 грн/л. За неделю дизель в опте подешевел на 3,99 грн/л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $31,50/т (+2,8%) до $1172,75/т. На валютном рынке фиксируются незначительные изменения: по данным НБУ, гривна укрепилась по отношению к доллару на 0,17 грн — до 43,80 грн/$, в то же время курс евро вырос на 0,14 грн — до 51,54 грн/€.

Бензин в опте во второй половине прошлой недели тоже дешевел. По состоянию на 8 мая по сравнению с 6 мая средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 54 коп./л – до 69,17 грн/л. Однако по сравнению с 1 мая бензин в опте подорожал на 23 коп./л.

Котировки бензина А-95 на северо-западных базисах Eurobob и 95 CIF NWE в четверг, 7 мая, уменьшились на $13/т - до $1067/т и $1130/т соответственно. В то же время, южный индикатор 95 (CIF Med) снизился на $9/т — до $1121/т.

На АЗС рынок горючего 6–8 мая оставался разнонаправленным, однако ключевой тенденцией периода стало снижение дизельного сегмента, наблюдавшееся в большинстве крупных сетей. У крупных национальных операторов OKKO, WOG, UPG и Ukrnafta дизельное топливо снижалось преимущественно в диапазоне от 1,00 до 2,00 грн/л. Наиболее заметное снижение было у OKKO и WOG — около 2,00 грн/л, тогда как UPG и Ukrnafta демонстрировали более умеренные коррекции в пределах 1,00 грн/л. У SOCAR ситуация отличалась: там наблюдалось повышение цен примерно на 1,00 грн/л на все виды горючего. По состоянию на 8 мая по сравнению с 6 мая средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 3 коп./л до 73,11 грн/л, тогда как средняя цена дизтоплива на заправках снизилась на 89 коп./л до 87,72 грн/л. По сравнению с 1 мая бензин в рознице подорожал на 1,03 грн/л, а дизтопливо подешевело всего на 1 коп./л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе следует ожидать дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо на АЗС в пределах 1-2 грн/л в зависимости от сети . В больших сетях снижение цены на стелах будет более умеренным, а у тех, кто не успел отреагировать на падение цен 8 мая, — более резким. Он отмечает, что снижение могло бы быть более существенным, но сети АЗС понимают, что падение топливных котировок временное и в ближайшее время ситуация может резко измениться.

Цены снижаются, потому что сейчас есть ожидания мира в Иране. Но есть существенное снижение остатков нефти в мире, и Ормузский пролив остается закрытым, так что не исключено, что будет разворот в другую сторону Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Рынок газа дождался высокого сезона, но остается профицитным

По данным "Нафторинка", по состоянию на 8 мая по сравнению с 6 мая средняя цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 1090 грн/т — до 76 745 грн/т. В то же время, цена на условиях самовывоза снизилась на 500 грн/т — до 73 585 грн/т.

В сегменте доставки компания "Полтава Газтрейд" массово снизила цену пропан-бутана на 500–3 000 грн/т, закрепившись в широком диапазоне 73 500–79 100 грн/т. Литовский газ от "Укревротрейд Оил" и "Ост газ групп" также стремительно подешевел на 500–3 600 грн/т и предлагался в пределах 71 000–76 200 грн/т в зависимости от области.

На рынке самовывоза "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина", "Барс" и "ТД ДМС Трейд" массово снизили цены на газ на 200–3 350 грн/т, установив предложения в диапазоне 72 100–76 000 грн/t. Дополнительно "Полтава Газтрейд" и "Газтрон Украина" опустили прайсы на бутан на 1000-1500 грн/т - до 71500 и 69000 грн/т соответственно.

На АЗС цены на сжиженный газ оставались относительно стабильными с понижением средней цены до 48,19 грн/л. Основные изменения были сосредоточены в региональном сегменте, где преобладало понижение в диапазоне от 0,50 до 1,07 грн/л. Наибольшее падение зафиксировано у Grand Petrol – на уровне 2,00 грн/л. Большие сети оставались стабильными. По состоянию на 8 мая по сравнению с 6 мая средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 6 коп./л – до 48,19 грн/л. По сравнению с 1 мая газ подешевел на 48 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе ожидается дальнейшее снижение цен на газ в группе, поскольку трейдеры рассчитывают на поступление в страну топлива с более низкой себестоимостью доставки. Всего в группе цена может снизиться еще в пределах 2 тыс. грн/т. На АЗС на этой неделе есть потенциал к снижению цены еще в пределах 70 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 77,9 89,9 49,9 WOG 77,9 89,9 49,9 Socar 77,9 89,9 49,9 Motto 72,99 86,99 47,9 БРСМ-Нафта 69,99 86,49 47,49 UPG 73,9 85,9 46,9 UKRNAFTA 71,9 86,9 47,9

Данные: приложения сетей АЗС.