Цены на нефть взлетели после атак в Ормузском проливе

Рынок нефти лихорадит

Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали стремительный рост на фоне нового витка напряженности между США и Ираном. Фьючерсы на Brent поднялись более чем на 1% — до $101,26 за баррель, в то время как американская WTI подорожала до $95,66. На старте торгов рынок реагировал еще более эмоционально: оба эталонных сорта прибавляли более 3%.

Несмотря на нынешний рост, по итогам недели нефтяные контракты еще могут завершить торги в минусе - примерно на 6%. Инвесторы остаются чрезвычайно чувствительными к любым новостям с Ближнего Востока, ведь ситуация вокруг Ормузского пролива оказывает непосредственное влияние на глобальные поставки энергоносителей.

Что стало причиной прыжка

Толчком к новому ралли на нефтяном рынке стало возобновление боевых действий между США и Ираном. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, которое длилось около месяца. В США заявили, что удары были ответом на атаку иранских сил по американским военным кораблям в Ормузском проливе.

Дополнительную обеспокоенность рынка вызывает неопределенность вокруг работы Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставки нефти и сжиженного газа в мире. До начала конфликта через нее проходила почти пятая часть глобального экспорта нефти и LNG.

Аналитики отмечают, что рынок все острее реагирует на любые сигналы по поводу эскалации конфликта. В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за возможными мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном, пока не давшими ощутимого результата.

Напомним, ранее Тегеран замечал, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.