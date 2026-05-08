Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на нефть взлетели после атак в Ормузском проливе

нефть
Цены на нефть выросли / Depositphotos

Мировые цены на нефть резко выросли после нового обострения между США и Ираном. Боевые действия в районе Ормузского пролива поставили под угрозу хрупкое перемирие и усилили опасения по поводу перебоев с поставкой нефти и сжиженного газа на глобальные рынки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Рынок нефти лихорадит

Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали стремительный рост на фоне нового витка напряженности между США и Ираном. Фьючерсы на Brent поднялись более чем на 1% — до $101,26 за баррель, в то время как американская WTI подорожала до $95,66. На старте торгов рынок реагировал еще более эмоционально: оба эталонных сорта прибавляли более 3%.

Несмотря на нынешний рост, по итогам недели нефтяные контракты еще могут завершить торги в минусе - примерно на 6%. Инвесторы остаются чрезвычайно чувствительными к любым новостям с Ближнего Востока, ведь ситуация вокруг Ормузского пролива оказывает непосредственное влияние на глобальные поставки энергоносителей.

Что стало причиной прыжка

Толчком к новому ралли на нефтяном рынке стало возобновление боевых действий между США и Ираном. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, которое длилось около месяца. В США заявили, что удары были ответом на атаку иранских сил по американским военным кораблям в Ормузском проливе.

Дополнительную обеспокоенность рынка вызывает неопределенность вокруг работы Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставки нефти и сжиженного газа в мире. До начала конфликта через нее проходила почти пятая часть глобального экспорта нефти и LNG.

Аналитики отмечают, что рынок все острее реагирует на любые сигналы по поводу эскалации конфликта. В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за возможными мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном, пока не давшими ощутимого результата.

Напомним, ранее Тегеран замечал, что готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.

Автор:
Ольга Опенько