Ціни на нафту злетіли після атак в Ормузькій протоці

Світові ціни на нафту різко зросли після нового загострення між США та Іраном. Бойові дії в районі Ормузької протоки поставили під загрозу крихке перемир’я та посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти й скрапленого газу на глобальні ринки.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ринок нафти лихоманить

Світові ціни на нафту у п’ятницю продемонстрували стрімке зростання на тлі нового витка напруженості між США та Іраном. Ф’ючерси на Brent піднялися більш ніж на 1% — до $101,26 за барель, тоді як американська WTI подорожчала до $95,66. На старті торгів ринок реагував ще емоційніше: обидва еталонні сорти додавали понад 3%.

Попри нинішнє зростання, за підсумками тижня нафтові контракти все ще можуть завершити торги у мінусі - приблизно на 6%. Інвестори залишаються надзвичайно чутливими до будь-яких новин із Близького Сходу, адже ситуація довкола Ормузької протоки безпосередньо впливає на глобальні поставки енергоносіїв.

Що стало причиною стрибка

Поштовхом до нового ралі на нафтовому ринку стало відновлення бойових дій між США та Іраном. Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні перемир’я, яке тривало близько місяця. У США заявили, що удари були відповіддю на атаку іранських сил по американських військових кораблях в Ормузькій протоці.

Додаткове занепокоєння ринку викликає невизначеність навколо роботи Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти та скрапленого газу у світі. До початку конфлікту через неї проходила майже п’ята частина глобального експорту нафти й LNG.

Аналітики зазначають, що ринок дедалі гостріше реагує на будь-які сигнали щодо ескалації конфлікту. Водночас інвестори продовжують уважно стежити за можливими мирними переговорами між Вашингтоном і Тегераном, які поки не дали відчутного результату.

Нагадаємо, раніше Тегеран зауважував, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суденчерез оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.