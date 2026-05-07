Емірати вивозять нафту через Ормузьку протоку у "тіньовому режимі" через ризик атак Ірану

Об’єднані Арабські Емірати та окремі покупці нафти почали використовувати танкери з вимкненими системами відстеження для перевезення нафти через Ормузьку протоку на тлі загрози атак з боку Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Йдеться про спроби вивезти нафту, яка накопичилася в Перській затоці після різкого загострення конфлікту на Близькому Сході та фактичного обмеження судноплавства через Ормузьку протоку.

За даними агентства, у квітні Національна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC експортувала щонайменше:

4 млн барелів нафти Upper Zakum

2 млн барелів нафти Das

Перевезення здійснювали чотири танкери, маршрути яких частково приховувалися через вимкнення автоматичної системи ідентифікації суден.

Частину вантажів перевантажували на інші судна вже за межами Ормузької протоки, після чого нафту доставляли на нафтопереробні заводи в Південно-Східній Азії або до Південної Кореї. Частина обсягів також спрямовувалася на зберігання в Омані.

Конфлікт навколо Ірану суттєво вплинув на глобальний нафтовий ринок. Після атак США та Ізраїлю, які, за даними Reuters, почалися 28 лютого, Тегеран фактично обмежив транзит через Ормузьку протоку для більшості експортерів, окрім власних поставок.

Ормузька протока є критичним маршрутом для світового енергоринку, через який проходить близько п’ятої частини глобальних поставок нафти та газу. Через ризики для судноплавства ціни на нафту вже перевищили 100 доларів за барель.

За оцінками Kpler, ADNOC скоротила експорт більш ніж на 1 млн барелів на добу порівняно з минулим роком. Основні поставки зараз здійснюються через трубопровід до порту Фуджейра в обхід небезпечного маршруту.

Ситуацію додатково загострили звинувачення ОАЕ на адресу Ірану щодо атаки дронами на танкер ADNOC "Барака", який проходив Ормузькою протокою.

Використання танкерів із вимкненими трекерами традиційно вважається практикою обходу санкцій та приховування маршрутів постачання. Раніше такі методи активно застосовував сам Іран для експорту нафти в умовах санкцій США.

У підсумку, нафтовий ринок Перської затоки дедалі більше переходить до нестандартних і ризикованих схем експорту через загрозу атак та перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, раніше Тегеран зауважував, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.