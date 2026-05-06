Трамп призупинив супровід суден через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції "Проєкт свобода", яка передбачала супровід комерційних суден через Ормузьку протоку. Рішення ухвалене на прохання Пакистану та низки інших країн.

Водночас, за словами Трампа, режим морської блокади іранських портів залишається чинним. Він пояснив паузу необхідністю перевірити можливість досягнення остаточної угоди з Іраном на тлі "значного прогресу" в переговорах.

За даними Міжнародної морської організації, в акваторії Перської затоки нині залишаються заблокованими близько 2 тисяч суден із приблизно 20 тисячами моряків на борту.

11 квітня в Ісламабаді відбулися тристоронні переговори за участі США, Ірану та Пакистану, однак сторони не досягли домовленостей щодо припинення бойових дій. Після цього ВМС США розпочали блокаду Ормузької протоки.

Раніше Тегеран зауважував, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону.