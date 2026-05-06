Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп призупинив супровід суден через Ормузьку протоку

Ормузька протока
Трамп призупинив супровід суден через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції "Проєкт свобода", яка передбачала супровід комерційних суден через Ормузьку протоку. Рішення ухвалене на прохання Пакистану та низки інших країн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис, який він у своїй соціальній мережі Truth Social.

Водночас, за словами Трампа, режим морської блокади іранських портів залишається чинним. Він пояснив паузу необхідністю перевірити можливість досягнення остаточної угоди з Іраном на тлі "значного прогресу" в переговорах.

За даними Міжнародної морської організації, в акваторії Перської затоки нині залишаються заблокованими близько 2 тисяч суден із приблизно 20 тисячами моряків на борту.

11 квітня в Ісламабаді відбулися тристоронні переговори за участі США, Ірану та Пакистану, однак сторони не досягли домовленостей щодо припинення бойових дій. Після цього ВМС США розпочали блокаду Ормузької протоки.

Раніше Тегеран зауважував, що готовий розглянути можливість вільного проходу торгових суден через оманську сторону Ормузької протоки. Ініціатива була озвучена в межах переговорів зі Сполученими Штатами як крок до стабілізації регіону. 

Автор:
Тетяна Гойденко