Ормузька протока залишається заблокованою: чому заяви Трампа не змінили ситуацію

Судноплавство в Ормузькій протоці залишається паралізованим, попри нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про початок операції з розблокування шляхів. Провідні морські перевізники не поспішають відновлювати транзит.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Моніторингові дані MarineTraffic свідчать, що станом на понеділок інтенсивність руху суден не зросла.

Через Оманську затоку пройшов лише один підсанкційний танкер для перевезення зрідженого газу, кілька вантажних суден та спеціалізоване судно для прокладання кабелів.

Великі комерційні перевізники, зокрема німецька група Hapag-Lloyd, наразі не вишиковуються в черги на транзит через відсутність чітких процедур безпеки.

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що в понеділок почне допомагати відновлювати свободу судноплавства протокою, продовжуючи блокаду іранських портів.

Проте судноплавна галузь не отримала жодних вказівок щодо операції США та її намірів, тоді як загальна ситуація з безпекою залишилася незмінною, заявила асоціація судноплавства Балтійська та міжнародна морська рада (BIMCO).

Масштаби кризи та рівень загрози

За даними Міжнародної морської організації, через конфлікт з Іраном у водному шляху заблоковані сотні комерційних суден та близько 20 тисяч моряків.

Об'єднаний центр морської інформації під керівництвом США продовжує класифікувати рівень морської загрози як "критичний".

Морякам офіційно рекомендують розглядати альтернативні маршрути через територіальні води Оману, оминаючи стандартні схеми розділення руху, які зараз є зоною ризику.

Контроль Ірану

Тим часом Іран попередив ВМС США триматися подалі від Ормузької протоки та заявив, що комерційні судна повинні будуть узгоджувати будь-який прохід з його військовими.

Він також видав нову карту, де позначено межі власної зони контролю над акваторією.

Нагадаємо, світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.