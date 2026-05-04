Ормузский пролив остается заблокированным: почему заявления Трампа не изменили ситуацию

Судоходство в Ормузском проливе остается парализованным, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о начале операции по разблокированию путей. Ведущие морские перевозчики не спешат возобновлять транзит.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Мониторинговые данные MarineTraffic свидетельствуют, что к понедельнику интенсивность движения судов не возросла. Через Оманский залив прошел только один подсанкционный танкер для перевозки сжиженного газа, несколько грузовых судов и специализированное судно для прокладки кабелей.

Крупные коммерческие перевозчики, в частности немецкая группа Hapag-Lloyd, не выстраиваются в очереди на транзит из-за отсутствия четких процедур безопасности.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в понедельник начнет помогать восстанавливать свободу судоходства по проливу, продолжая блокаду иранских портов.

Однако судоходная отрасль не получила никаких указаний по поводу операции США и ее намерений, в то время как общая ситуация с безопасностью осталась неизменной, заявила ассоциация судоходства Балтийский и международный морской совет (BIMCO).

Масштабы кризиса и уровень угрозы

По данным Международной морской организации, из-за конфликта с Ираном в водном пути заблокированы сотни коммерческих судов и около 20 тысяч моряков.

Объединенный центр морской информации под руководством США продолжает классифицировать уровень морской угрозы как "критический".

Морякам официально рекомендуют рассматривать альтернативные маршруты через территориальные воды Омана, минуя стандартные схемы разделения движения, которые сейчас являются зоной риска.

Контроль Ирана

Между тем, Иран предупредил ВМС США держаться подальше от Ормузского пролива и заявил, что коммерческие суда должны будут согласовывать любой проход с его военными.

Он также издал новую карту, где обозначены границы собственной зоны контроля над акваторией.

Напомним, мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормужском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.