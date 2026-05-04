Нефть подешевела после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе

Мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления президента США Дональда Трампа о помощи судам в Ормузском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6 центов (0,1%) – до 108,11 доллара за баррель после падения на 2,23 доллара накануне. Американская нефть West Texas Intermediate снизилась до 101,50 доллара за баррель, потеряв 44 цента (0,4%) после предварительного снижения на 3,13 доллара.

Несмотря на это, оба эталонных сорта нефти остаются выше психологической отметки в 100 долларов за баррель.

Причины колебаний

Рынок нефти остается под влиянием геополитических рисков и перебоев в снабжении. В частности, Дональд Трамп заявил, что США будут помогать судам безопасно проходить через Ормузский пролив – ключевой маршрут транспортировки нефти.

Впрочем, отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, а также ограниченное судоходство через пролив поддерживают высокий уровень цен.

Дополнительным фактором является решение OPEC+ увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Однако эксперты считают, что этот рост будет оставаться преимущественно номинальным, пока ситуация в регионе не стабилизируется.

Аналитики также отмечают, что без восстановления стабильных поставок через Ормузский пролив цены на нефть могут и дальше оставаться высокими с потенциалом к росту.

Заметим, что тупик в отношениях между Вашингтоном и Тегераном уже поднял мировые цены на нефть до четырехлетнего максимума.

Украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля будет напрямую зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.