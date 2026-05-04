Иран и США могут возобновить переговоры: какими будут цены на АЗС

азс, бензин
Топливный рынок в мае может быть очень волатильным / Freepik

Тупик в отношениях между Вашингтоном и Тегераном уже поднял мировые цены на нефть до четырехлетнего максимума. Украинский рынок горючего замер: оптовые цены постепенно растут, однако на стелах АЗС пока фиксируют временное затишье. Эксперты, опрошенные Delo.ua, прогнозируют, что май принесет экстремальную волатильность, и стоимость бензина и дизеля напрямую будет зависеть от дипломатических новостей с Ближнего Востока.

На минувшей неделе мировые цены на нефть выросли до четырехлетнего максимума на фоне новостей о том, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Несмотря на продолжающееся с 8 апреля формальное прекращение огня, дипломатический прорыв остается маловероятным. Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил вечером 30 апреля, что скорых результатов от диалога с США ждать не стоит. Между тем официальное иранское агентство IRNA процитировало должностного лица, который отметил нереалистичность ожиданий относительно мгновенного разрешения кризиса.

По состоянию на вечер пятницы, 1 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на июнь подешевели на $2,23 за баррель или на 2,02% — до $108,2 за баррель. Июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $3,13 или на 2,98% — до $101,9 за баррель.

Падение котировок в пятницу было вызвано новым предложением Ирана о мирных переговорах, которые Тегеран послал посредникам в Пакистане. Впрочем, перемирие между сторонами действует с 8 апреля, а Иран до сих пор блокирует Ормузский пролив. Рынок ожидает дальнейшую реакцию США и возобновление переговоров или дальнейшую эскалацию.

Сети АЗС заинтересованы в повышении цен на бензин и дизель из-за высоких запасов дорогого топлива

По данным консалтингового агентства "Нафторинок", в начале мая дизтопливо в опте резко подорожало. По состоянию на 1 мая по сравнению с 29 апреля средняя оптовая цена дизеля в Украине выросла в цене на 1,51 грн/л, до 82,80 грн/л. Впрочем, по сравнению с 24 апреля дизель в опте подорожал всего лишь на 19 коп./л.

Котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 1 мая с начала торгов снизились на $11,25/т до $1296,00/т. Тем временем гривна укреплялась. По данным Национального банка, курс доллара уменьшился на 11 коп. до 43,96 грн, а евро подешевел на 4 коп. до 51,46 грн.

Бензин в опте также дорожал: по состоянию на вечер пятницы, 1 мая по сравнению с 24 апреля средняя цена бензина А-95 выросла на 2,38 грн/л, а по сравнению с 29 апреля бензин в опте подорожал на 96 коп./л.

В ЕС бензиновые котировки демонстрировали слабую разнонаправленную динамику накануне 30 апреля. Котировки на северо-западном базисе Eurobob на $3/т, до $1159/т-$1222/т, в зависимости от условий доставки. В то же время южный индикатор 95 (CIF Med) уменьшился на $2/т до $1189/т.

В последнюю неделю апреля наблюдалось умеренное понижение цен на АЗС. По состоянию на вечер пятницы, 1 мая по сравнению с 24 апреля средняя цена бензина А-95 снизилась на 13 коп./л, до 72,08 грн/л, а дизельное топливо за указанный период подешевело на 15 коп./л, до 87,73 грн/л.

Большинство крупных операторов удерживало цены без изменений. В то же время, исключением стала Ukrnafta, где стоимость А‑95+ снизилась сразу на 3,00 грн/л – до 69,90 грн/л. Умеренное снижение также зафиксировано у KLO и Ovis. Наиболее существенная коррекция произошла у Grand Petrol – до 5,00 грн/л. В то же время в Neftek цены выросли – до 2,00 грн/л, в зависимости от вида горючего.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , динамика на рынке горючего в мае будет зависеть от прогресса переговоров между США и Ираном и перспектив разблокирования Ормузского пролива. Ситуация может стать понятна уже на этой неделе, и от того, куда будет двигаться конфликт, будет зависеть и ситуация с ценами на топливо. В то же время бизнесмен отмечает, что в том случае, когда тренд будет к удешевлению, цена на стелах в среднем снизится в пределах 1 грн/л, а если к удорожанию - горючее подорожает на 2 грн/л в пределах одной недели .

Динамика удорожания будет сильнее, чем к снижению цен, поскольку в сетях очень большие запасы дорогостоящего горючего, которое они закупили в марте и апреле. В целом рынок больше настроен для того, чтобы поднять цены.

Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, в мае рынок, вероятно, будет оставаться крайне волатильным, а цены на бензин и дизель будут колебаться вместе с нефтяными котировками.

Профицит продолжает давить на рынок газа

По данным "Нафторинка", по состоянию на 1 мая средняя оптовая цена на LPG с доставкой по Украине почти не изменилась, снизившись всего на 15 грн/т по сравнению с 29 апреля, и составила 78 229 грн/т. В то же время, средняя оптовая цена самовывозом уменьшилась на 84 грн/т, достигнув 74 569 грн/т.

В прайсах газа самовывозом компании ТД ДМС Трейд и Барс предлагали тяжелый ресурс (550-552 кг/м3) в центральных регионах за 74 500-75 000 грн/т. Наибольшее падение зафиксировано в Полтавской области, где Автотранс стремительно снизил прайс на смесь (542 кг/м3) на 2 100 грн/т, до 77 700 грн/т. В то же время в Закарпатье "Полтава Газтрейд" предложила бутан (579 кг/м3) по цене 73 000 грн/т.

За первые 29 дней апреля среднесуточный импорт сжиженного газа увеличился на 8,8% по сравнению с мартом, достигнув 2,14 тыс. т. Основной рост обеспечили поставки морскими судами, объемы которых выросли на 12,1%, до 1,38 тыс. т. Железнодорожные отгрузки подскочили на 9 тыс. т. импорт грузовыми автомобилями сократился на 20%, достигнув 0,46 тыс. т.

На АЗС газ через неделю подешевел. По состоянию на 1 мая по сравнению с 24 апреля средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 27 коп./л до 48,67 грн/л.

Снижение цен в основном наблюдалось посреди региональных сетей. Среди крупных операторов Ukrnafta снизил цену на 1 грн/л. Наибольшие коррекции зафиксированы у VT Petroleum, McLaut и Ovis – до 3,00 грн/л. В то же время, в части сетей, в частности Neftek и Green Wave, зафиксировано повышение в пределах до 1,00 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе ожидается продолжение снижения оптовых цен еще на 2-3 тыс. грн/т из-за профицита на рынке и относительно низкого потребления. В течение мая это удешевление продолжится, но может остановиться и оттолкнуться от дна, когда трейдеры упрутся в себестоимость. По словам Шубана, на АЗС на этой неделе газ может снизиться в пределах 1-1,5 грн/л, вслед за оптовыми ценами .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л
OKKO 76,90 90,90 49,90
WOG 76,90 90,90 49,90
Socar 76,90 90,90 49,98
Motto 72,99 86,99 47,49
БРСМ-Нефть 69,99 86,79 47,49
UPG 71,90 87,90 46,90
UKRNAFTA 69,90 86,90 47,90

Данные: приложения сетей АЗС.