Іран та США можуть відновити перемовини: якими будуть ціни на АЗС

Глухий кут у відносинах між Вашингтоном та Тегераном вже підняв світові ціни на нафту до чотирирічного максимуму. Український ринок пального наразі завмер: гуртові ціни поступово зростають, проте на стелах АЗС поки фіксують тимчасове затишшя. Експерти, яких опитало Delo.ua прогнозують, що травень принесе екстремальну волатильність, і вартість бензину та дизелю напряму залежатиме від дипломатичних новин з Близького Сходу.

Минулого тижня світові ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму на тлі новин про те, що перемовини між США та Іраном зайшли в глухий кут. Попри формальне припинення вогню, яке триває з 8 квітня, дипломатичний прорив залишається малоймовірним. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив увечері 30 квітня, що швидких результатів від діалогу зі США чекати не варто. Тим часом офіційне іранське агентство IRNA процитувало посадовця, який наголосив на нереалістичності очікувань щодо миттєвого вирішення кризи.

Станом на вечір п'ятниці, 1 травня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на червень здешевшали на $2,23 за барель, або на 2,02% — до $108,2 за барель. Червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $3,13, або на 2,98% — до $101,9 за барель.

Падіння котирувань у п'ятницю було викликане новою пропозицією Ірану про мирні перемовини, які Тегеран надіслав посередникам у Пакистані. Утім, перемир'я між сторонами діє з 8 квітня, а Іран досі блокує Ормузьку протоку. Ринок очікує на подальшу реакцію США та відновлення перемовин або ж подальшу ескалацію.

Мережі АЗС зацікавлені в підвищенні цін на бензин та дизель через високі запаси дорогого пального

За даними консалтингового агентства "Нафторинок", на початку травня дизпаливо в гурті різко здорожчало. Станом на 1 травня, порівняно з 29 квітня, середня гуртова ціна дизелю в Україні зросла в ціні на 1,51 грн/л, до 82,80 грн/л. Утім, порівняно з 24 квітня, дизель у гурті здорожчав всього лише на 19 коп./л.

Котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі 1 травня від початку торгів знизилися на $11,25/т, до $1296,00/т. Тим часом гривня зміцнювалася. За даними Національного банку, курс долара зменшився на 11 коп., до 43,96 грн, а євро здешевшало на 4 коп., до 51,46 грн.

Бензин у гурті також дорожчав: станом на вечір п'ятниці, 1 травня, порівняно з 24 квітня, середня ціна бензину А-95 зросла на 2,38 грн/л, а порівняно з 29 квітня, бензин у гурті здорожчав на 96 коп./л.

В ЄС бензинові котирування демонстрували слабку різноспрямовану динаміку напередодні 30 квітня. Котирування на північно-західному базисі Eurobob — на $3/т, до $1159/т-$1222/т, залежно від умов доставки. Водночас південний індикатор 95 (CIF Med) зменшився на $2/т, до $1189/т.

В останній тиждень квітня спостерігалося помірне зниження цін на АЗС. Станом на вечір п'ятниці, 1 травня, порівняно з 24 квітня, середня ціна бензину А-95 знизилася на 13 коп./л, до 72,08 грн/л, а дизельне пальне за вказаний період здешевшало на 15 коп./л, до 87,73 грн/л. Більшість великих операторів утримувала ціни без змін. Водночас винятком стала Ukrnafta, де вартість А‑95+ знизилася одразу на 3,00 грн/л – до 69,90 грн/л. Помірне зниження також зафіксовано у KLO та Ovis. Найбільш суттєва корекція відбулася у Grand Petrol – до 5,00 грн/л. Водночас у Neftek ціни зросли – до 2,00 грн/л, залежно від виду пального.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, динаміка на ринку пального в травні залежатиме від прогресу перемовин між США та Іраном та перспектив розблокування Ормузької протоки. Ситуація може стати зрозумілою вже цього тижня, і від того, куди рухатиметься конфлікт, залежатиме й ситуація з цінами на пальне. Водночас бізнесмен зазначає, що в тому випадку, коли тренд буде до здешевшання, ціна на стелах у середньому знизиться в межах 1 грн/л, а якщо до здорожчання — пальне здорожчає на 2 грн/л у межах одного тижня.

Динаміка здорожчання буде сильнішою, ніж до зниження цін, оскільки в мережах дуже великі запаси дорогого пального, яке вони закупили в березні та квітні. Загалом ринок більше налаштований до того, щоб підняти ціни Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, у травні ринок, імовірно, залишатиметься вкрай волатильним, а ціни на бензин та дизель коливатимуться разом з нафтовими котируваннями.

Профіцит продовжує тиснути на ринок газу

За даними "Нафторинку", станом на 1 травня середня гуртова ціна на LPG з доставкою по Україні майже не змінилася, знизившись лише на 15 грн/т порівняно з 29 квітня, і становила 78 229 грн/т. Водночас середня гуртова ціна самовивозом зменшилася на 84 грн/т, досягнувши 74 569 грн/т.

У прайсах газу самовивозом компанії "ТД ДМС Трейд" та "Барс" пропонували важкий ресурс (550-552 кг/м3) у центральних регіонах за 74 500-75 000 грн/т. Найбільше падіння зафіксовано у Полтавській області, де "Автотранс" стрімко знизив прайс на суміш (542 кг/м3) на 2 100 грн/т, до 77 700 грн/т. Водночас на Закарпатті "Полтава Газтрейд" запропонувала бутан (579 кг/м3) за ціною 73 000 грн/т.

За перші 29 днів квітня середньодобовий імпорт скрапленого газу збільшився на 8,8%, порівняно з березнем, досягнувши 2,14 тис. т. Основне зростання забезпечили постачання морськими суднами, обсяги яких зросли на 12,1%, до 1,38 тис. т. Залізничні відвантаження підскочили на 89,4%, до 0,29 тис. т. Натомість імпорт вантажними автомобілями скоротився на 20%, сягнувши 0,46 тис. т.

На АЗС газ за тиждень здешевшав. Станом на 1 травня, порівняно з 24 квітня, середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 27 коп./л, до 48,67 грн/л. Зниження цін переважно спостерігалося серед регіональних мереж. Серед великих операторів Ukrnafta знизила ціну на 1 грн/л. Найбільші корекції зафіксовано у VT Petroleum, McLaut та Ovis – до 3,00 грн/л. Водночас у частини мереж, зокрема Neftek та Green Wave, зафіксовано підвищення в межах до 1,00 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня очікується продовження зниження гуртових цін ще на 2-3 тис. грн/т через профіцит на ринку та відносно низьке споживання. Протягом травня це здешевшання продовжиться, але може зупинитися та відштовхнутися від дна, коли трейдери впруться в собівартість. За словами Шубана, на АЗС цього тижня газ може знизитись у межах 1-1,5 грн/л, услід за гуртовими цінами .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 76,90 90,90 49,90 WOG 76,90 90,90 49,90 Socar 76,90 90,90 49,98 Motto 72,99 86,99 47,49 БРСМ-Нафта 69,99 86,79 47,49 UPG 71,90 87,90 46,90 UKRNAFTA 69,90 86,90 47,90

Дані: застосунки мереж АЗС.