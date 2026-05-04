Пентагон заключил соглашения с ведущими компаниями по внедрению ИИ в своих секретных сетях

Военное министерство США подписало стратегические соглашения с семью лидерами ИТ-индустрии для развертывания передовых моделей искусственного интеллекта в своих секретных сетях. В список партнеров вошли компании SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится на сайте ведомства.

Эти договоренности позволят интегрировать возможности ИИ в военные сети высоких уровней защиты – Impact Level 6 и Impact Level 7.

Цели и преимущества интеграции

В оборонном ведомстве отмечают, что сотрудничество с техгигантами должно превратить Вооруженные силы США в боевую силу, прежде всего опирающуюся на искусственный интеллект.

Использование ИИ позволит:

Быстрее обрабатывать большие массивы информации для оперативных нужд.

Более глубоко понимать обстановки на поле боя в режиме реального времени.

Помочь командованию в сложных оперативных условиях для сохранения преимущества.

Создать архитектуры, что предотвращает зависимость от одного конкретного поставщика.

Текущие результаты внедрения

По данным министерства, официальная ИИ-платформа Пентагона GenAI.mil уже показывает высокую активность. Только за пять месяцев эксплуатации более 1,3 млн. военных и гражданских специалистов сгенерировали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ШИ-агентов.

Эта инициатива является частью общей Стратегии ускорения развития ИИ в Военном министерстве США.

Напомним, Google подписал соглашение с Пентагоном о секретном использовании технологий ИИ. Контракт предусматривает право Министерства обороны применять разработки компании для любых законных правительственных целей. При этом Google не вправе налагать вето на решение ведомства по использованию своих технологий в секретных проектах.