OpenAI рассматривает новый контракт с НАТО после соглашения с Пентагоном

OpenAI рассматривает контракт с Североатлантическим альянсом по внедрению своей технологии ИИ на фоне поспешного соглашения с Пентагоном.

Как сообщает Delo.ua , об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Разработчик ChatGPT сначала заявил на встрече компании, которая планирует развернуть ИИ во всех сетях НАТО, но представитель OpenAI позже пояснила, что возможность контракта касалась "незасекреченных сетей".

Ранее стало известно, что OpenAI согласилась разрешить Пентагону использовать свои системы ИИ. Позже Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман в ответ на технические споры заявил, что технологии не должны использовать разведывательные органы для слежки за гражданами и резидентами США. Также он отметил, что соглашение выглядело как попытка воспользоваться конфликтом Пентагона с конкурентом – компанией Anthropic.

Конфликт между Министерством войны США и Anthropic

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей выразил публичное несогласие использовать ИИ для массовой внутренней слежки или для питания полностью автономного оружия. Президент США Дональд Трамп приказал правительству прекратить сотрудничество с конкурентом Anthropic, исключив Claude из всех систем.

Anthropic – ведущая компания, которая одной из первых развернула свои модели ИИ в Пентагоне. Claude использовалась в структурах национальной безопасности, разведке, планировании киберопераций.

Напомним, что компании SpaceX и xAI Илона Маска соревнуются в новом секретном конкурсе Пентагона по созданию технологии автономного управления дронов с помощью голоса.