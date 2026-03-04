Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

OpenAI рассматривает новый контракт с НАТО после соглашения с Пентагоном

Семь Альтман
Сэм Альтман заявил, что OpenAI планирует развернуться в сетях НАТО. Фото: Скриншот

OpenAI рассматривает контракт с Североатлантическим альянсом по внедрению своей технологии ИИ на фоне поспешного соглашения с Пентагоном.

Как сообщает Delo.ua , об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Разработчик ChatGPT сначала заявил на встрече компании, которая планирует развернуть ИИ во всех сетях НАТО, но представитель OpenAI позже пояснила, что возможность контракта касалась "незасекреченных сетей".

Ранее стало известно, что OpenAI согласилась разрешить Пентагону использовать свои системы ИИ. Позже Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман в ответ на технические споры заявил, что технологии не должны использовать разведывательные органы для слежки за гражданами и резидентами США. Также он отметил, что соглашение выглядело как попытка воспользоваться конфликтом Пентагона с конкурентом – компанией Anthropic.

Конфликт между Министерством войны США и Anthropic

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей выразил публичное несогласие использовать ИИ для массовой внутренней слежки или для питания полностью автономного оружия. Президент США Дональд Трамп приказал правительству прекратить сотрудничество с конкурентом Anthropic, исключив Claude из всех систем.

Anthropic – ведущая компания, которая одной из первых развернула свои модели ИИ в Пентагоне. Claude использовалась в структурах национальной безопасности, разведке, планировании киберопераций.

Напомним, что компании SpaceX и xAI Илона Маска соревнуются в новом секретном конкурсе Пентагона по созданию технологии автономного управления дронов с помощью голоса.

Автор:
Ольга Сичь