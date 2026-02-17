Компании Маска планируют разработать технологию автономного управления дронов для Пентагона

Компании SpaceX и xAI Илона Маска соревнуются в новом секретном конкурсе Пентагона по созданию технологии автономного управления дронов с помощью голоса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

По словам источников агентства, компании Маска входят в число немногих, избранных для участия в конкурсе Пентагона на 100 миллионов долларов США.

Сам конкурс был запущен в январе 2026 года с призовым фондом $100 млн и продлится около шести месяцев. Его целью является создание программного обеспечения, которое превращает голосовые команды в цифровые инструкции для одновременного управления несколькими дронами в воздухе и море, включая автономное преследование целей.

Хотя уже сейчас можно управлять несколькими дронами одновременно, разработка программного обеспечения для управления несколькими дронами в море и воздухе в виде роя, способного автономно перемещаться в погоне за целью, остается сложной задачей.

Собеседники рассказали Bloomberg, что эти соревнования будут проходить поэтапно в зависимости от успеха и заинтересованности участников.

Агентство напоминает, что SpaceX является давним подрядчиком в оборонной отрасли США. Компания сосредоточена на создании многоразовых космических ракет и спутников для исследования космоса, военной связи и разведывательных систем, а не на программном обеспечении наступательного оружия.

В феврале Маск объявил о слиянии своей космической компании SpaceX с разработчиком искусственного интеллекта xAI.

Участие двух компаний Маскау в конкурсе на новое направление разработки оружия на базе искусственного интеллекта, знаменует собой новый и потенциально противоречивый шаг для миллиардера, констатирует Bloomberg.

Маск ранее выступал за запрет наступательного автономного оружия, которое может выбирать и поражать самостоятельно избранные цели и действовать вне реального человеческого контроля.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует закупить более 200 тысяч ударных дронов в течение 2026 и 2027 годов на один миллиард долларов и уже объявил перечень из 25 поставщиков, приглашенных в первый этап оборонной программы Drone Dominance Program. Среди них украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" и компания Ukrainian Defense Drones.