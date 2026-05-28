На продажу выставлено 16 офисных помещений в деловых районах Киева: локации и цена (ФОТО)
На рынке недвижимости Киева появилось предложение по продаже 16 офисных лотов общей площадью 5951 м² в ключевых деловых районах: в центре, Печерске, Подоле и в Шевченковском районе. Минимальная цена объекта составляет от $450 000, а ориентировочная доходность от аренды достигает 10–14% годовых.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Для инвестиций компания Kadium Estate предлагает доступные помещения с ремонтом, мебелью, готовыми инженерными системами и планировкой.
Часть офисов уже сдана в аренду и приносит стабильный доход, другие объекты имеют потенциал для дальнейшего заполнения арендаторами и увеличения доходности.
Ключевые параметры предложения:
- 16 отдельных офисных лотов; 5 951 м² общей площади;
- входной чек – от $450 000;
- средняя цена лота - около $1,47 млн;
- максимальный лот - до $6 млн;
- ориентировочная доходность – 10–14% годовых;
- формат покупки – один лот или несколько объектов.
Инвестор может подобрать объект под свой бюджет: компактное помещение от $450 000, средний актив в диапазоне от $1 млн до $1,5 млн или крупный объект с более высоким абсолютным арендным доходом.
Предложение включает три формата лотов:
- Готовые арендные активы, которые уже сданы в аренду и генерируют стабильный денежный поток сразу после смены собственника.
- Активы с текущим доходом и потенциалом роста, где часть площадей свободна для дозаполнения, что позволяет повысить доходность.
- Вакантные офисы в ликвидных локациях, подходящие для дальнейшей сдачи в аренду, собственного использования или перепланировки под требования конкретного арендатора.
Средний уровень заполняемости объектов за год составляет около 80%. Офисы расположены в сложившихся деловых кварталах и оборудованы генераторами для автономной бесперебойной работы. Арендные ставки по договорам привязаны к доллару США. После заключения сделки компания Kadium Estate может оказать сопровождение: помощь в поиске арендаторов и консультации по операционному управлению.
Недвижимость размещена на следующих локациях:
- ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Бульварно-Кудрявская;
- ул. Кловский спуск;
- ул. Шота Руставели;
- ул. Жилянская;
- ул. Никольско-Ботаническая;
- ул. Бусовская;
- просп. Берестейский.
Предложение рассчитано на частных инвесторов; предпринимателей, диверсифицирующих капитал; компании, которые ищут собственный офис в Киеве; покупателей, формирующих комбинацию из нескольких коммерческих активов.
