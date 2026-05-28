На продажу выставлено 16 офисных помещений в деловых районах Киева: локации и цена (ФОТО)

На рынке недвижимости Киева появилось предложение по продаже 16 офисных лотов общей площадью 5951 м² в ключевых деловых районах: в центре, Печерске, Подоле и в Шевченковском районе. Минимальная цена объекта составляет от $450 000, а ориентировочная доходность от аренды достигает 10–14% годовых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Для инвестиций компания Kadium Estate предлагает доступные помещения с ремонтом, мебелью, готовыми инженерными системами и планировкой.

Часть офисов уже сдана в аренду и приносит стабильный доход, другие объекты имеют потенциал для дальнейшего заполнения арендаторами и увеличения доходности.

офис, Киев / Inventure

Ключевые параметры предложения:

16 отдельных офисных лотов; 5 951 м² общей площади;

входной чек – от $450 000;

средняя цена лота - около $1,47 млн;

максимальный лот - до $6 млн;

ориентировочная доходность – 10–14% годовых;

формат покупки – один лот или несколько объектов.

Инвестор может подобрать объект под свой бюджет: компактное помещение от $450 000, средний актив в диапазоне от $1 млн до $1,5 млн или крупный объект с более высоким абсолютным арендным доходом.

офис, Киев / Inventure

Предложение включает три формата лотов:

Готовые арендные активы, которые уже сданы в аренду и генерируют стабильный денежный поток сразу после смены собственника. Активы с текущим доходом и потенциалом роста, где часть площадей свободна для дозаполнения, что позволяет повысить доходность. Вакантные офисы в ликвидных локациях, подходящие для дальнейшей сдачи в аренду, собственного использования или перепланировки под требования конкретного арендатора.

Средний уровень заполняемости объектов за год составляет около 80%. Офисы расположены в сложившихся деловых кварталах и оборудованы генераторами для автономной бесперебойной работы. Арендные ставки по договорам привязаны к доллару США. После заключения сделки компания Kadium Estate может оказать сопровождение: помощь в поиске арендаторов и консультации по операционному управлению.

Недвижимость размещена на следующих локациях:

ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Бульварно-Кудрявская;

ул. Кловский спуск;

ул. Шота Руставели;

ул. Жилянская;

ул. Никольско-Ботаническая;

ул. Бусовская;

просп. Берестейский.

Предложение рассчитано на частных инвесторов; предпринимателей, диверсифицирующих капитал; компании, которые ищут собственный офис в Киеве; покупателей, формирующих комбинацию из нескольких коммерческих активов.

