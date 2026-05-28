Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,25

44,13

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На продажу выставлено 16 офисных помещений в деловых районах Киева: локации и цена (ФОТО)

офис, Киев
В Киеве на продажу выставлено 16 офисных помещений / Inventure

На рынке недвижимости Киева появилось предложение по продаже 16 офисных лотов общей площадью 5951 м² в ключевых деловых районах: в центре, Печерске, Подоле и в Шевченковском районе. Минимальная цена объекта составляет от $450 000, а ориентировочная доходность от аренды достигает 10–14% годовых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Для инвестиций компания Kadium Estate предлагает доступные помещения с ремонтом, мебелью, готовыми инженерными системами и планировкой.

Часть офисов уже сдана в аренду и приносит стабильный доход, другие объекты имеют потенциал для дальнейшего заполнения арендаторами и увеличения доходности.

офис, Киев
офис, Киев / Inventure

Ключевые параметры предложения:

  • 16 отдельных офисных лотов; 5 951 м² общей площади;
  • входной чек – от $450 000;
  • средняя цена лота - около $1,47 млн;
  • максимальный лот - до $6 млн;
  • ориентировочная доходность – 10–14% годовых;
  • формат покупки – один лот или несколько объектов.

Инвестор может подобрать объект под свой бюджет: компактное помещение от $450 000, средний актив в диапазоне от $1 млн до $1,5 млн или крупный объект с более высоким абсолютным арендным доходом.

офис, мебель, Киев
офис, Киев / Inventure

Предложение включает три формата лотов:

  1. Готовые арендные активы, которые уже сданы в аренду и генерируют стабильный денежный поток сразу после смены собственника.
  2. Активы с текущим доходом и потенциалом роста, где часть площадей свободна для дозаполнения, что позволяет повысить доходность.
  3. Вакантные офисы в ликвидных локациях, подходящие для дальнейшей сдачи в аренду, собственного использования или перепланировки под требования конкретного арендатора.

Средний уровень заполняемости объектов за год составляет около 80%. Офисы расположены в сложившихся деловых кварталах и оборудованы генераторами для автономной бесперебойной работы. Арендные ставки по договорам привязаны к доллару США. После заключения сделки компания Kadium Estate может оказать сопровождение: помощь в поиске арендаторов и консультации по операционному управлению.

Недвижимость размещена на следующих локациях:

  • ул. Богдана Хмельницкого;
  • ул. Бульварно-Кудрявская;
  • ул. Кловский спуск;
  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Жилянская;
  • ул. Никольско-Ботаническая;
  • ул. Бусовская;
  • просп. Берестейский.

Предложение рассчитано на частных инвесторов; предпринимателей, диверсифицирующих капитал; компании, которые ищут собственный офис в Киеве; покупателей, формирующих комбинацию из нескольких коммерческих активов.

Напомним, в Киевской области продается земельный участок площадью 14 га. Объект расположен в 4 км от города Белая Церковь. Стоимость участка составляет $2 500 000

Автор:
Татьяна Ковальчук