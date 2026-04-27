Во Львове на территории "Термоприбора" будет построен новый офисно-производственный центр

Во Львове согласовали строительство пятиэтажного офисно-производственного центра на территории предприятия "Термоприбор". Новое современное бизнес-пространство со стеклянным фасадом и эксплуатируемой террасой на крыше появится на улице Научной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Zaxid.net.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения были официально представлены 24 апреля 2026 во время заседания исполнительного комитета Львовского городского совета.

Детали проекта и участки

Проект предусматривает масштабную застройку коммунального земельного участка площадью 2,8 га, расположенного по адресу: ул. Научная, 3. В настоящее время эта территория находится в праве постоянного пользования ЧАО "Научно-производственное объединение "Термоприбор" имени В. Лаха".

Будущее пятиэтажное здание объединит как офисные, так и производственные площади. Архитектурное решение предполагает сплошное остекление фасада и обустройство открытой террасы на крыше для работников и посетителей центра.

Справка о предприятии: ЧАО "Научно-производственное объединение "Термоприбор" имени В. Лаха" было зарегистрировано в 2003 году. Согласно открытым реестрам, акционерами компании являются Назарий Гук, Василий Ярмолюк, Ярема Гук и Олег Лах.

Комплексное развитие городских просторов Львова

Трансформация промышленных и коммерческих зон является частью более широкой стратегии обновления городской среды. Кроме бизнес-инфраструктуры город уделяет значительное внимание рекреационным объектам в центральной части.

Напомним, местные власти Львова планируют создать новое общественное пространство возле Оперного театра на месте бывшего рынка "Добробут". Масштабный проект предполагает обустройство современной зеленой зоны отдыха с фонтаном, а также строительство подземного паркинга, выполняющего функцию безопасного укрытия.

Максим Кольц