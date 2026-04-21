- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Во Львовской области построят новый завод по производству сжиженных газов: детали проекта
АО "Львовский химический завод" планирует строительство производственного комплекса по выпуску сжиженных газов из атмосферного воздуха годовой мощностью более 20 тыс. тонн. Объект будет размещаться на двух земельных участках общей площадью 4 га между селами Бартатов и Воля Бартатовская Городокской общины Львовской области.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в объявлении о плановой деятельности предприятия.
Производственный комплекс будет работать методом криогенной ректификации, перерабатывая 14584 м³/ч атмосферного воздуха. Проектная годовая мощность предприятия составляет 16425 тонн жидкого кислорода, 2920 тонн жидкого азота и 730 тонн жидкого аргона.
Производственная мощность воздухораздельной установки составит 1911 кВт, а охлаждение агрегатов будет происходить с помощью замкнутой системы с 10769,7 кг гликоля. Инфраструктура площадки будет включать в себя цех наполнения баллонов газами и смесями, ремонтно-механическую мастерскую, участок подготовки баллонов и участок ремонта автотехники.
Также предусмотрена установка дизель-генератора DJ 350 BD мощностью 350 кВА, топливораздаточной колонки с производительностью 0,67 л/с и резервуара для дизтоплива объемом 14,94 м³ с годовым расходом 500000 литров. Для персонала и техники будет оборудована стоянка на 100 мест.
Реализация проекта предполагает создание новых рабочих мест и налоговые поступления в бюджет Городокского территориального общества. Функционирование комплекса обеспечит поставку технических газов для промышленных предприятий и высокочистого кислорода для медицинских учреждений.
О Львовском химзаводе
АО "Львовский химический завод" - ведущая украинская компания, специализирующаяся на производстве, наполнении и реализации технических, пищевых, медицинских газов и газовых смесей. Расположенный во Львове, завод является важным поставщиком промышленных газов (кислород, азот, аргон, углекислота) для разных отраслей экономики.
Завод обладает собственными мощностями для производства и технической базой для обслуживания баллонов (аккредитованная лаборатория) , а также обеспечивает комплексные решения для предприятий, включая доставку продукции специализированным транспортом.
Согласно данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами мы Анатолий и Кристина Бобрышовы.
