На Львівщині побудують новий завод із виробництва зріджених газів: деталі проєкту

АТ "Львівський хімічний завод" планує будівництво виробничого комплексу для випуску зріджених газів з атмосферного повітря річною потужністю понад 20 тис. тонн. Об'єкт розташовуватиметься на двох земельних ділянках загальною площею 4 га між селами Бартатів та Воля Бартатівська Городоцької громади Львівської області.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в оголошенні про планову діяльність підприємства.

Виробничий комплекс працюватиме за методом кріогенної ректифікації, переробляючи 14584 м³/год атмосферного повітря. Проєктна річна потужність підприємства становить: 16425 тонн рідкого кисню, 2920 тонн рідкого азоту та 730 тонн рідкого аргону.

Виробнича потужність повітророздільної установки складе 1911 кВт, а охолодження агрегатів відбуватиметься за допомогою замкненої системи з 10769,7 кг гліколю. Інфраструктура майданчика включатиме цех наповнення балонів газами та сумішами, ремонтно-механічну майстерню, дільницю підготовки балонів та дільницю ремонту автотехніки.

Також передбачено встановлення дизель-генератора DJ 350 BD потужністю 350 кВА, паливороздавальної колонки з продуктивністю 0,67 л/с та резервуара для дизпалива об'ємом 14,94 м³ із річною витратою 500000 літрів. Для персоналу та техніки буде облаштована стоянка на 100 місць.

Реалізація проєкту передбачає створення нових робочих місць та податкові надходження до бюджету Городоцької територіальної громади. Функціонування комплексу забезпечить постачання технічних газів для промислових підприємств та високочистого кисню для медичних закладів.

Про Львівський хімзавод

АТ "Львівський хімічний завод" — це провідна українська компанія, що спеціалізується на виробництві, наповненні та реалізації технічних, харчових, медичних газів і газових сумішей. Розташований у Львові, завод є важливим постачальником промислових газів (кисень, азот, аргон, вуглекислота) для різних галузей економіки.

Завод має власні потужності для виробництва та технічну базу для обслуговування балонів (акредитована лабораторія), а також забезпечує комплексні рішення для підприємств, включаючи доставку продукції спеціалізованим транспортом.

Згідно із даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками є Анатолій і Крістіна Бобришови.

