На Хмельниччині побудують новий завод з виробництва бетонного обладнання за $10 млн (ФОТО)

Компанія Karmel, яка спеціалізується на виробництві бетонних заводів та супутнього обладнання, планує збудувати у Хмельницькій області новий завод. Обсяг інвестицій у проєкт становитиме близько $10 млн, а площа майбутнього об’єкту – 18 000 кв. м. Це удвічі більше за нинішній завод компанії, який працює у Хмельницькому.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський.

Плани розвитку

На придбаній ділянці вже стартували земельні роботи. Запуск нового виробничого майданчика дозволить збільшити обсяги випуску продукції утричі.

Окрім розширення наявних ліній, Karmel планує освоїти виробництво нових видів техніки: самохідних бетонних заводів та ліній для переробки сміття. Рішення про розширення зумовлене зростанням попиту на внутрішньому ринку та збільшенням замовлень із США.

Поточні потужності та продукція

На сьогодні компанія виготовляє 40 бетонних заводів на рік. Рівень локалізації обладнання становить 70%. В Україні працює понад 600 заводів виробництва Karmel, а 30% продукції експортується. До асортименту власних розробок підприємства входять:

стаціонарні та мобільні бетонозмішувачі;

силоси та цементні дозатори;

бункери інертних матеріалів;

водонапірні вежі та портальні крани.

Державна підтримка та фінансування

Продукція компанії інтегрована в державні програми політики "Зроблено в Україні":

покупці можуть отримати компенсацію 15% вартості техніки;

залучаються державні гранти на переробку обсягом до 8 млн грн;

триває процес внесення силосів до програми компенсації 25% вартості для аграріїв.

Про Karmel

Karmel — це українська виробничо-інженерна компанія, заснована у 1997 році, що є лідером у виробництві обладнання для бетонної промисловості. Основна спеціалізація включає виготовлення бетонозмішувачів, стаціонарних та мобільних бетонних заводів, а також проектування і будівництво промислових об'єктів.

Виробничі цехи Karmel розташовані в Україні та за її межами, загальна площа яких перевищує 40 000 кв. м. Представництва компанії працюють у країнах Європи, Азії та Африки, а географія експортів охоплює понад 20 країн.

Нагадаємо, майже півтора роки тому на майданчику Хмельницької АЕС було розпочато монтаж нового бетонного заводу Karmel потужністю 12 000 куб. м залізобетонних конструкцій, 1400 тонн металоконструкцій та арматури на рік.