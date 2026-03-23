В Хмельницкой области построят новый завод по производству бетонного оборудования за $10 млн (ФОТО)

Компания Karmel, специализирующаяся на производстве бетонных заводов и сопутствующего оборудования, планирует построить в Хмельницкой области новый завод. Объем инвестиций в проект составит около $10 млн., а площадь будущего объекта – 18 000 кв. м. Это вдвое больше нынешнего завода компании, который работает в Хмельницком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

Планы развития

На приобретенном участке уже стартовали земельные роботы. Запуск новой производственной площадки позволит увеличить объемы выпуска продукции в три раза.

Кроме расширения существующих линий, Karmel планирует освоить производство новых видов техники: самоходных бетонных заводов и линий для переработки мусора. Решение о расширении обусловлено ростом спроса на внутреннем рынке и увеличением заказов из США.

Текущие мощности и продукция

На сегодняшний день компания производит 40 бетонных заводов в год. Уровень локализации оборудования составляет 70%. В Украине работают более 600 заводов производства Karmel, а 30% продукции экспортируется. В ассортимент собственных разработок предприятия входят:

стационарные и мобильные бетоносмесители;

силосы и цементные дозаторы;

бункеры инертных материалов;

водонапорные башни и портальные краны.

Государственная поддержка и финансирование

Продукция компании интегрирована в государственные программы политики "Сделано в Украине":

покупатели могут получить компенсацию 15% от стоимости техники;

привлекаются государственные гранты на переработку в объеме до 8 млн грн;

продолжается процесс внесения силосов в программу компенсации 25% стоимости аграриев.

О Karmel

Karmel – это украинская производственно-инженерная компания, основанная в 1997 году, являющаяся лидером в производстве оборудования для бетонной промышленности. Основная специализация включает в себя изготовление бетоносмесителей, стационарных и мобильных бетонных заводов, а также проектирование и строительство промышленных объектов.

Производственные цеха Karmel расположены в Украине и за ее пределами, общая площадь которых превышает 40 000 кв. м. Представительства компании работают в странах Европы, Азии и Африки, а география экспортов включает более 20 стран.

Напомним, около полутора лет назад на площадке Хмельницкой АЭС был начат монтаж нового бетонного завода Karmel мощностью 12 000 куб. м железобетонных конструкций, 1400 тонн металлоконструкций и арматуры в год.