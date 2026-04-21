Зеленский призвал разблокировать 90 млрд евро помощи от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких оснований для блокирования пакета помощи Европейского Союза объемом 90 млрд евро. По его словам, Украина выполнила необходимые условия, в том числе восстановила поврежденный нефтепровод "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник.

Украина ожидает 90 млрд евро от Евросоюза

Зеленский отметил необходимость скорейшего разблокирования финансовой помощи ЕС, комментируя свои переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Европейского совета Антонио Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

По его словам, речь идет о средствах, которые уже были утверждены на уровне Европейского совета, однако их предоставление еще задерживается. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют какие-либо объективные причины для дальнейшей блокировки. Он также напомнил, что Украина выполнила одно из ключевых условий - возобновила работу нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российских атак, и ожидает ответных шагов со стороны Евросоюза.

Отдельно президент обратил внимание на отсутствие прогресса по введению новых санкций против России. Он предостерег, что ослабление ограничений со стороны США не способствует усилению давления на агрессора.

Зеленский подчеркнул, что международное давление должно оставаться достаточно сильным, чтобы Россия не чувствовала безнаказанности и не могла продолжать войну без последствий.

Об экономических шагах

Зеленский сообщил, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым договорился в ближайшие недели определить дополнительные экономические шаги для усиления устойчивости Украины.

По его словам, речь идет о формировании более системного и стратегического подхода, позволяющего стране больше опираться на собственные ресурсы и создать для граждан достойные условия жизни даже в условиях войны. Это включает в себя обновление налоговой политики, активизацию детенизации экономики и усиление поддержки украинцев и бизнеса.

Глава государства также поблагодарил всех, кто работает в интересах Украины и помогает укреплять ее экономическую и общественную устойчивость.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.