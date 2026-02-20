Венгрия официально объявила, что разблокирует кредит от ЕС для Украины на 90 млрд после ремонта "Дружбы"

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

Украина якобы блокирует транзит нефти

"Мы блокируем кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Украина шантажирует Венгрию, препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы вызвать перебои в поставках и" он.

По его мнению, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина якобы нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, пренебрегая своими обязательствами перед Европейским союзом.

"Мы не поддадимся этому шантажу", – подчеркнул Сийярто.

Венгрия заблокировала 90 млрд евро кредита для Украины

Ранее о том, что Венгрия заблокировала кредит от ЕС для Украины, написало издание The Financial Times.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по Бродам

Утром 27 января армия РФ атаковала Броды во Львовской области ударным БпЛА. Был поврежден объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз".

В результате попадания возник пожар, который тушили несколько дней.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.