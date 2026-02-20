Еврокомиссия встала на сторону Украины по вопросу ремонта нефтепровода "Дружба"

Только Украина имеет право решать, когда и стоит ли восстанавливать поврежденную российскими атаками инфраструктуру нефтепровода “Дружба”, которым Венгрия и Словакия ранее получали российскую нефть.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна-Кайса Итконнен во время брифинга в Брюсселе.

По ее словам, украинское правительство готово к восстановительным работам, однако существует огромный риск повторных ударов РФ.

"Мы будем приветствовать запуск трубопровода, но решение остается только за Украиной, ремонтировать ли его, и если да, то когда", - сказала Итконнен.

В Еврокомиссии напомнили, что Россия начала использовать зависимость Европы от ископаемого топлива как оружие еще до полномасштабного вторжения. Брюссель расценивает удары по нефтепроводу как часть системной стратегии Кремля по дестабилизации европейского энергорынка.

Спикер также в очередной раз подчеркнула, что непосредственных рисков для энергетической безопасности Венгрии или Словакии пока нет, поскольку у обеих стран есть резервные запасы нефти, достаточные для покрытия 90-дневного спроса.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".