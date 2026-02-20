Єврокомісія стала на бік України у питанні ремонту нафтопроводу "Дружба"

Тільки Україна має право вирішувати, коли і чи варто відновлювати пошкоджену російськими атаками інфраструктуру нафтопроводу “Дружба”, яким Угорщина та Словаччина раніше отримували російську нафту.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконнен під час брифінгу в Брюсселі.

За її словами український уряд готовий до відновлювальних робіт, проте існує величезний ризик повторних ударів РФ.

"Ми вітатимемо запуск трубопроводу, але рішення залишається лише за Україною, чи ремонтувати його, і якщо так, то коли", – сказала Ітконнен.

У Єврокомісії нагадали, що Росія почала використовувати залежність Європи від викопного палива як зброю ще до повномасштабного вторгнення. Брюссель розцінює удари по нафтопроводу як частину системної стратегії Кремля з дестабілізації європейського енергоринку.

Речниця також укотре наголосила, що безпосередніх ризиків для енергетичної безпеки Угорщини чи Словаччини наразі немає, оскільки обидві країни мають резервні запаси нафти, достатні для покриття 90-денного попиту.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Раніше найбільшим покупцем російської нафти по "Дружбі" була Німеччина, але поставки в цю країну припинилися на початку 2023 року через санкції, накладені ЄС на північну гілку нафтопроводу.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".